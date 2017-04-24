نيوكاسل يعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز

وضمن نيوكاسل إنهاء الموسم في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة بفارق 9 نقاط أمام ريدينغ الثالث قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

وكان مدرب ليفربول وتشيلسي وريال مدريد الإسباني السابق قرر البقاء على رأس الإدارة الفنية للفريق عقب هبوطه إلى الدرجة الأولى الموسم الماضي، ووقع معه عقداً لمدة 3 أعوام.

وكان بينيتيز استلم تدريب نيوكاسل في آذار/مارس 2016 في آخر 10 مباريات في الدوري وعلى الرغم من عدم خسارته في ست مباريات على التوالي لم يتمكن في النهاية من انقاذه من شبح الهبوط.

وقال بينيتيز وقتها "أنا سعيد للغاية للبقاء مدرباً لنيوكاسل"، مضيفاً "أظهر أنصار النادي شغفاً كبيراً وهذا الأمر لعب دوراً محورياً في قراري بالبقاء هنا".

وتابع "نيوكاسل ناد عريق جداً وأريد أن أكون جزءاً من مستقبل هذا النادي العظيم".

ولحق نيوكاسل ببرايتون المتصدر والذي كان أول الصاعدين في منتصف نيسان/أبريل الحالي.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز، وتخوض الفرق من الثالث إلى السادس ملحقاً خاصاً لتحديد الفريق الثالث.

وتحتل فرق سوانسي سيتي (31 نقطة) وميدلزبره (24) وسندرلاند (21) المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي في ترتيب الدوري الممتاز، قبل ست مراحل من نهاية البطولة.

وأشرف بينيتيز (55 عاماً) في بداياته على الفريق الرديف لريال (1993-1995)، قبل أن يعرف نجاحات كبيرة مع فالنسيا (2001-2004)، ثم ليفربول (2004-2010). وعرف بينيتيز موسماً مضطرباً مع نابولي الإيطالي (2013-2015).

وبعد أن أشرف على بلد الوليد (1996) وأوساسونا (1996) وإكستريمادورا (1997-1999) وتينيريفي (2001)، أحرز بينيتيز مع فالنسيا لقب الدوري الإسباني في 2002 و2004، وكأس الاتحاد الأوروبي 2004، ومع ليفربول دوري أبطال أوروبا 2005 وكأس إنكلترا 2006 والكأس السوبر الأوروبية 2005، ومع إنتر ميلان الإيطالي (2010-2011) كأس العالم للأندية 2010، وتشلسي الإنكليزي (مدرب مؤقت في 2012-2013) الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2013، ومع نابولي كأس إيطاليا والكأس السوبر الإيطالية 2014.