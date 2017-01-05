ريدينغ يمدد عقد عملاقه علي الحبسي موسمين إضافيين

ويتضمن العقد الجديد لقائد المنتخب العماني مميزات إضافية، الأمر الذي سيضيف عامين إضافيين على مسيرة الحبسي الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

نبارك لعلي الحبسي توقيعه لعقد جديد مع ريدنج.

حارس مميز وشخص رائع ،سعداء بان يكون معنا في نادينا. https://t.co/s05YWvUdg5 🇴🇲 pic.twitter.com/dNxWsQ52Jj — Reading FC (@ReadingFC) January 5, 2017

وانضم الحبسي إلى ريدينغ في 2015 ويعد أحد أهم عناصر الفريق نظراً لخبرته الكبيرة في إنكلترا.

ويحتل ريدينغ حالياً المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي ويطمح للمضي قدماً والوصول للعب في منافسات البريميرليغ الموسم المقبل.