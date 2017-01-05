الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى
Reuters

ريدينغ يمدد عقد عملاقه علي الحبسي موسمين إضافيين

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أعلن نادي ريدينغ الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الخميس عن تجديد عقد حارس مرماه الدولي العماني علي الحبسي لموسمين إضافيين

ويتضمن العقد الجديد لقائد المنتخب العماني مميزات إضافية، الأمر الذي سيضيف عامين إضافيين على مسيرة الحبسي الاحترافية في الملاعب الأوروبية. 

وانضم الحبسي إلى ريدينغ في 2015 ويعد أحد أهم عناصر الفريق نظراً لخبرته الكبيرة في إنكلترا.

ويحتل ريدينغ حالياً المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي ويطمح للمضي قدماً والوصول للعب في منافسات البريميرليغ الموسم المقبل.

 
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