ريدناب يخلف زولا في تدريب برمنغهام

واستقال زولا الاثنين في أعقاب النتائج المخيبة للفريق في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، وذلك بعد أربعة أشهر من توليه مهامه.

وفاز برمنغهام منذ تعيين زولا في كانون الأول/ديسمبر في مباراتين فقط من أصل 22، واقترب من منطقة الهبوط للدرجة الثانية.

وأتت استقالة الإيطالي بعد خسارة فريقه الاثنين أمام ضيفه بورتون (صفر-2)، ما جعله بعيدا بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.