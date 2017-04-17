برايتون أول المتأهلين إلى الدوري الإنكليزي الممتاز

وصعد برايتون متصدر دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز إثر انتصاره بصعوبة على ضيفه ويغان 2-1 وتعادل ديربي كاونتي مع ضيفه هادرسفيلد تاون الرابع 1-1 الإثنين في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها برايتون في تاريخه إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي أتت بعد أن رفع رصيده إلى 92 نقطة متقدماً بفارق 13 نقطة على ريدينغ قبل ثلاث مراحل من ختام البطولة، ليضمن احتلال المركز الأول أو الثاني.

وأسهم تعادل هادرسفيلد مع ديربي كاونتي في حسم تأهل برايتون المباشر نظراً لوصول رصيد الأول إلى 78 نقطة مع بقاء أربع مباريات له.

ويحتل نيوكاس المركز الثاني برصيد 85 نقطة مقابل 79 لريدينغ و78 لهادرسفيلد.

ويتأهل الأول والثاني إلى الدوري الممتاز مباشرة مع لعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس فيما بينهم لصعود المتأهل الأخير.