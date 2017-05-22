استقالة مويس من تدريب سندرلاند

وكان مويس (54 عاما) تسلم مهامه في تموز/يوليو، وأنهى فريقه الموسم في المركز الأخير بفارق 16 نقطة عن المركز السابع عشر المخول لصاحبه البقاء في الدوري الممتاز.

وقال مويس في بيان "أود ان أشكر الرئيس إيليس شورت ومجلس الإدارة على منحي الفرصة لقيادة سندرلاند والمشجعين الذين كانوا دائما مساندين لناديهم بحماس".

أضاف "أتمنى للاعبين وخلفي الأفضل في جهودهم نحو إعادة الفريق الى الدوري الممتاز".

وعاد سندرلاند إلى الدرجة الأولى بعد 10 أعوام في الدوري الممتاز، وتأكد هبوطه عقب خسارته أمام بورنموث صفر-1 الشهر الماضي.