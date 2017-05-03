113 نادياً أوروبياً يعجزون عن تحقيق إنجاز رونالدو

بولبابة الهرابي

ثلاثية كريستيانو رونالدو في مرمى جاره أتلتيكو مدريد الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نقلت النجم البرتغالي من مرحلة التحديات الفردية مع لاعب أو آخر إلى مرحلة جديدة وهي التنافس مع أندية أوروبية شاركت في المسابقة الكروية الأعرق في أوروبا.

وكشفت احصاءات مبهرة أن رونالدو الذي سجل 10 أهداف هذا الموسم محتلاً المركز الثاني على لائحة الهدافين بعد الأرجنتني ليونيل ميسي (11 هدفاً) أصبح يتفوق على 113 نادياً أوروبياً من مجموع 135 فريقاً شاركوا بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

فمنذ عام 1992 (تاريخ تغيير مسمى بطولة كأس الأندية الأوروبية البطلة لمسماها الحالي دوري أبطال أوروبا)، وإلى حد مواجهة الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد زار رونالدو شباك الخصوم بدوري أبطال أوروبا في 103 مناسبة وهو إنجاز فريد من البرتغالي لم يقدر على تحقيقه 1243 لاعباً في التشكيلات الأساسية لـ 113 نادياً في القارة العجوز.

103 - @Cristiano has scored more goals in Champions League than 113 of the 135 teams that have played the competition (103 goals). Indecent. pic.twitter.com/FtMeBSIZxl — OptaJean (@OptaJean) May 3, 2017

ونصب رونالدو (32 عاماً) بأهدافه نفسه في المركز الثالث والعشرين ليس على لائحة أفضل الهدافين لكن بين أفضل الأندية تسجيلاً في المسابقة العريقة، حيث ترك خلفه أندية عريقة مثل بنفيكا البرتغالي وأولمبيك مرسيليا الفرنسي و بي اس في أيندهوفن الهولندي.

وسجل رونالدو خمس (1/5) أهدافه في دوري الأبطال بقميص ريال مدريد وذلك منذ انتقاله اليه عام 2009 قادماً مانشستر يونايتد الانكليزي.

وتكريماً لمجهوده التهديفي مع ريال مدريد، تسلم رونالدو من رئيس النادي فلورنتينو بيريز قميصاً تذكارياً يحمل رقم 400 وهي عدد الأهداف المسجلة بواسطة البرتغالي منذ انضمامه للفريق الملكي عام 2009، علماً أن الصحافة الإسبانية تعتبر أن رونالدو سجل سوى 399 هدفاً وأن الهدف 400 تم احتسابه لمصلحة البرتغالي بيبي عام 2010.

واحتاج كريستيانو لـ 389 مباراة من أجل تحقيق أهدافه (400) وفق اعترافات ناديه على الأقل.

ويسعى رونالدو في المباريات المقبلة بدوري أبطال أوروبا إلى معادلة أو تجاوز أندية غلطة سراي التركي (106 هدفاً) بالتساوي مع شختار دونيتسك الأوكراني وموناكو الفرنسي (107 هدفاً) قبل مواجه يوفنتوس الأربعاء في نصف النهائي.

وستكون مهمة البرتغالي صعبة لمعادلة مجموع أهداف ناديي ليفربول الانكليزي وأياكس أمستردام الهولندي سيما وأن المسافة التي تفصله عنهما هي 23 هدفاً.