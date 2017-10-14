هل ينهي سيميوني سجله السيء أمام برشلونة؟

ويملك مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني سجلاً غير مبشرٍ أمام الفريق الكاتالوني، إذ لم يفز المدرب الأرجنتيني سوى في مناسبتين من أصل 21 مرة واجه فيها برشلونة (المباراتان في دوري أبطال أوروبا موسمي (2013-2014 و2015-2016).

ومن الأرقام الملفتة للقاءات أتلتيكو ضد برشلونة في عهد سيميوني أن عناصر الأخير ارتكبوا 393 خطأً ضد برشلونة، مقابل بـ 231 فقط لصالحهم (في عهد سيميوني).

وفيما يلي تفاصيل أخرى في حديث الأرقام بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة:

- لم يفز أتلتيكو مدريد في آخر 14 مباراة لعبها أمام برشلونة في الليغا (تعادل 3 خسارة 11) – أسوأ سلسلة له أمامه في المنافسة.

- آخر فوز لأتلتيكو على برشلونة في الليغا كان في شباط/ فبراير 2010 (2-1) وكانت خسارة برشلونة الوحيدة في الليغا في ذلك الموسم.

- فاز أتلتيكو في آخر 4 مباريات لعبها على أرضه في الليغا – حافظ على نظافة شباكه في 3 منها.

- فاز برشلونة في جميع مبارياته الـ7 في الليغا هذا الموسم وقد يعادل أفضل بداية له لموسم في المنافسة (أول 8 جولات في 2013-2014).

- سجل ليونيل ميسي 22 هدفاً أمام أتلتيكو مدريد في الليغا – لم يسجل أكثر سوى أمام إشبيلية (23).

- سجل ميسي في 5 من آخر 6 مباريات لعبها أمام فريق دييغو سيميوني في الليغا (5 أهداف).

- سجل الفرنسي أنطوان غريزمان في جميع المباريات التنافسية التي لعبها على ملعب واندا ميتروبوليتانو (2 في الليغا ومباراة في دوري الأبطال).

- فرناندو توريس هو اللاعب الحالي في الليغا الذي سجل أكبر عدد من الأهداف أمام برشلونة في المنافسة (8 بالتساوي مع كريستيانو رونالدو).

- فاز سيميوني مرتين فقط في 21 مباراة خاضها كمدرب أمام برشلونة في جميع المنافسات (تعادل 7 خسارة 12) لكن لم يحدث الانتصاران في الليغا.

- لم يخسر سيميوني كمدرب أمام إرنستو فالفيردي في الليغا (فوز 6 تعادل 3).