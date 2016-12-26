هل يغادر بيبي ريال مدريد على طريقة كاسياس وراؤول؟

إعداد - مازن الريس

وأشارت تقارير متطابقة إلى أنّ مفاوضات النجم البرازيلي الأصل بشأن تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل قد وصلت إلى طريق مسدود مع إدارة ريال مدريد، وقد نشأت خلافات رئيسية بمدة التمديد (يريد بيبي الاستمرار حتى 2019 بينما يرغب ريال بتقديم عرض لموسم واحد).

ويرى بيبي بأنّه يستحق المكافأة من ريال مدريد على التزامه الملحوظ داخل الملعب في آخر موسمين تحديداً وكذلك على الاستمرار في ارتداء زي الميرينغي منذ 2007 عندما أتى من بورتو حتى الآن، مفوتاً على نفسه العديد من العروض المغرية خلال مسيرته الطويلة مع ريال مدريد والتي جعلته أحد أفضل المدافعين في تاريخ متصدر الدوري الإسباني.

وفاز بيبي مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرتين والدوري الإسباني ثلاث مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين والعديد من الألقاب الأخرى مما جعل البعض يشبه حالته بالقائد الأسطوري إيكر كاسياس وزميله راؤول غونزاليز.

وتعرّض ريال مدريد للعديد من الانتقادات بشأن عدم تمكنه من الوصول لحلول متوسطة مع أساطيره حيث كان قد تخلى عن راؤول في 2010 لصالح شالكه الألماني وكاسياس في 2015 لصالح بورتو وسبق وأن تبادل عشاق اللاعبين الاتهامات مع مؤيدي فلورنتينو بيريز رئيس النادي بسبب الاختلاف على تحميل مسؤولية خروج أساطير النادي بمثل هذه الطريقة من قلعة سانتياغو برنابيو.

وازدادت الضغوط على ريال مدريد في الوقت الحالي فيما يخص قضية بيبي خاصةً وأنّ صحيفة ماركا الشهيرة قد أكّدت وصول عرض كبير من الدوري الصيني لصالح صاحب الـ33 عاماً يقدر بضعف ما يتقاضاه مع ريال مدريد (الراتب المعروض في الصين قرابة 10 ملايين يورو سنوياً).

ويبدو من الصعب أن تتخلى إدارة ريال عن نجمها في الانتقالات الشتوية القادمة خاصة وأنّه يعد ركيزة أساسية في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان (بسبب تكرار أخطاء فاران رغم دعمه من زيدان وصعوبة الاعتماد على ناتشو حالياً)، لكن أمر رحيله المجاني في الصيف يبقى وارداً.

وستكشف الأيام القليلة القادمة عن إمكانية استمرار بيبي مع ريال مدريد للموسم المقبل على الأقل علماً أنّه كان العنصر المفضل لدى جميع المدربين الذي تعاقبوا على قيادة ريال منذ 2007 (أهمهم التشيلي بيلغريني والبرتغالي مورينيو والإيطالي أنشيلوتي).