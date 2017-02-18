هاتريك بسرعة خرافية لغاميرو

ودخل غاميرو بدلاً من فيرناندو توريس في الدقيقة 62 وسجل أهدافه الثلاثة في الدقائق (80، 81، 85).

وكان مهاجم فالنسيا سابقاً ديفيد فيا سجل ثلاثية في شباك أثلتيك بيلباو خلال 5 دقائق. وللمصادفة سجل فيا أهدافه في دقائق مشابهة جداً (81، 83، 86) عام 2006 حين لعب أساسياً في الجولة 34 من الليغا وخرج مستدبلاً في الدقيقة 88.

غاميرو سجل ثاني أسرع ثلاثية في الليغا (4:51 ثانية) بعد ثلاثية فيا المذكورة (4:47 ثانية).

وبات غاميرو أول لاعب احتياطي يسجل هاتريك في تاريخ أتلتيكو مدريد، ورابع بديل في تاريخ الليغا يحرز الثلاثية.

وكان البلجيكي يانيك كاراسكو افتتح التسجيل لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني في الدقيقة 46، وعادل لخيخون سيرخيو الفاريز دياز في الدقيقة 49.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع مقابل 16 نقطة لخيخون في المركز 18.