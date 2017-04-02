نيمار ينضم إلى عظماء المئة

وجاء هدف نيمار في الدقيقة 90+1 أمام المضيف غرناطة الأحد ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري في اللقاء الذي انتهى لصالح برشلونة 4-1.

وسجل نيمار أهدافه المئة في 177 مباراة له مع الكاتالوني وبات ثالث برازيلي يدخل نادي المئة مع برشلونة بعد ايفاريستو وريفالدو.

وكان لويس سواريز دخل نادي المئة في كانون الثاني/يناير الفائت. ويخوض نيمار موسمه الرابع مع برشلونة وكان موسم 2014-2015 أفضلهم تهديفيا بـ39 هدفاً.