نيمار يغيب عن الكلاسيكو بسبب الإيقاف

ونال نيمار أول بطاقة حمراء في مسيرته مع برشلونة بعد حصوله على انذارين في المباراة التي مني فيها فريقه بخسارة مفاجئة أمام ملقا صفر-2 السبت في الليغا.

وفضلاً عن عقوبة الإيقاف التلقائية لمباراة واحدة، أضاف الاتحاد الإيقاف لمباراتين إضافيتين بسبب سخرية نيمار من الحكم الرابع أثناء مغادرته أرض الملعب.

وسيغيب نيمار (25 عاما) بالتالي عن مواجهة ضيف برشلونة ريال سوسييداد السبت المقبل، والكلاسيكو في ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد ثم استقبال أوساسونا المتواضع في 26 نيسان/أبريل.

ويمكن الطعن بهذه العقوبة لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني، ثم في الدرجة الأخيرة أمام المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية.

ويعد إيقاف نيمار ضربة كبيرة لفريق المدرب لويس إنريكي حامل اللقب، إذ يحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن ريال الذي يملك أيضاً مباراة مؤجلة، وذلك قبل 7 مراحل على ختام الدوري.

ويمكن لإنريكي الدفع بالمهاجم الدولي باكو ألكاسير بدلاً من نيمار، أو تعزيز خط وسطه بلاعب إضافي على غرار دنيس سواريز، التركي أردا توران أو البرتغالي أندريه غوميش.