نيمار يصل الصين وسط اقتراب رحيله عن برشلونة

وأعلن نيمار (25 عاماً) المرشح ليصبح أغلى لاعب في التاريخ في حال دفع النادي الفرنسي قيمة البند الجزائي لبرشلونة، والبالغة 222 مليون يورو، وصوله إلى الصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المهاجم الدولي عبر موقع "ويبو" الصيني، "نيهاو (مرحباً) الصين! أنا نيمار جونيور. وصلت للتو إلى الصين".

وأضاف نيمار دون تطرقه إلى الشائعات التي تضعه في باريس سان جيرمان: "أنا في شنغهاي في الوقت الحالي. قبلاتي لجميع أنصاري الصينيين، شكراً كثيراً لكم على تشجيعكم".

وعلى رغم من تصدر أنباء احتمال انتقال نيمار إلى النادي الفرنسي عناوين الصحافة الرياضية خلال الأسابيع الماضية، إلا أن المهاجم نفسه التزم الصمت حيال هذه المسألة.

وعزز الشجار الذي دخل فيه نيمار مع زميله البرتغالي نلسون سيميدو. السبت في حصة تدريبية في ميامي أثناء الجولة الاستعدادية للموسم المقبل، فرضية رحيله عن النادي الكاتالوني.

ويبقى برنامج نيمار في الصين غير واضح، إلا أنه سيشارك في حدث ترويجي لعلامة تجارية في عالم الموضة. وطلب اللاعب عبر مواقع التواصل، اقتراحات بخصوص ما يمكن أن يقوم به خلال تواجده في العاصمة الاقتصادية الصينية.

وكانت وكالة سفر صينية أضافت إلى الغموض حول الزيارة، بإعلانها الجمعة إلغاء نشاط مقرر مع اللاعب الاثنين في شنغهاي، موضحةً أنه "مشغول بإدارة قضية تتعلق بصفقة انتقال". إلا أن المقربين من اللاعب أكدوا أنه لم يكن هناك أبداً أي نشاط مقرر مع الوكالة.