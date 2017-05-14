نيمار يسمح لبرشلونة بمدّ التشويق في مسلسل الليغا

من جانبه، ريال مدريد واصل في نهجه الثابت تجاه معانقة اللقب الذي افتقده منذ عام 2012 وذلك بفوزه المقنع والاستعراضي على ضيفه إشبيلية بذات النتيجة 4-1.

ويتصدّر برشلونة، الذي تبقت له مباراة واحدة في الموسم ضد أيبار، حالياً الترتيب بـ87 نقطة وبأفضلية الأهداف عن ريال مدريد الذي تنقصه مباراتان خارج ملعبه، أولاها ضد سلتا فيغو الأربعاء المقبل والثانية ضد ملقا الأحد.

في "غران كاناريا"، قاد المهاجم الدولي البرازيلي نيمار برشلونة إلى فوز عريض على مضيفه لاس بالماس 4-1 بتسجيله هاتريك في الدقائق 25 و67 و71 رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً هذا الموسم، فيما سجّل الدولي الأوروغواياني لويس سواريز هدفاً في الدقيقة 27، فيما سجّل بدرو بيغاس هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 63.

وهو الفوز السادس على التوالي لبرشلونة والـ27 هذا الموسم.

ومنح نيمار التقدم لبرشلونة إثر هجمة منسقة قادها أندريس إنييستا الذي مرر كرة إلى سواريز فتوغل داخل المنطقة وهيأها للبرازيلي الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (25).

وردّ نيمار الهدية لسواريز عندما مرّر له كرة على طبق من ذهب خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (27).

وهو الهدف الـ28 لسواريز هذا الموسم.

وقلّص لاس بالماس الفارق عبر بيغاس بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من الدولي الغاني السابق كيفن برينس بواتنغ (63).

وأعاد نيمار الفارق إلى سابق عهده بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من الكرواتي إيفان راكيتيتش (67).

وتابع نيمار تألقه وحقق الهاتريك عندما تلقى كرة من جوردي ألبا سدّدها بيمناه داخل المرمى (71).