نيمار و برشلونة.. بلغ السيل الزُبى!

باسم السالمي

المد والجزر كان شعاراً أوحداً للأيام الماضية، حتى بلغ مسلسل "كابتن السامبا" حد الملل، الذي أثار جوانب أخرى كانت مظلمة في هذا الموضوع بعيداً عن جواب بقاءه في إقليم كتالونيا من عدمه.

شجار في آخر حصة تدريبية بين نيمار والوافد الجديد من بنفيكا البرتغالي نيلسون سيميدو.. أطلق العنان لأقلام الصحافة وأشعل عاصفة الفرضيات مجدداً بين موقن من مغادرته وشاك في بقائه، غير أنّ هذا الخروج عن الموضوع من طرف ابن الـ"سيليسون"، سلّط الضوء على أمور أخرى تتجاوز الحيّز الرياضي لتتعدّاه لآخر يكشف حالة من "سطوة سلطة الفرد على المجموعة" في ظل غياب واضح لإدارة برشلونة التي تلعب دور "شاهد لم ير شيئاً".

في هذه القراءة أردنا تسليط الضوء وفق مستويات ثلاث على إيقاع "نيمار الضحية" كمعالجة مختلفة لما يعايشه الأخير حالياً، بعيداً عمّا يحمله المستقبل له من مستجدات في حال البقاء أو الرحيل.

المستوى الأول: أسير وضحية لوالد "براغماتي"

ليس خوضاً في معترك المجهول، القول بأنّ والد نيمار ووكيل أعماله في الآن ذاته، هو السبب الرئيسي والمحفّز الأول لما يعيشه الإبن من تخبّط بين أمواج التردد التي تقذفه تارة إلى أعماق باريس قبل أن ترسي به طوراً آخر على شاطئ برشلونة.

يمتلك والد نيمار من منسوب البراغماتية ما يخوّل له عناد كل من حول ابنه والوقوف في وجههم، وإن كانت إدارة برشلونة معزّزة بجهود "الرئيس المستقبلي" جيرارد بيكيه والقائد ليونيل ميسي والقناص لويس سواريز أقرب أصدقاء نيمار في قلعة الـ"كامب نو".

نيمار سانتوس الوالد لا يعترف بغير منطق قوة المال لاستمالة العواطف والموقف معاً، ومن هذا المنطلق لم تعد مشورة "نيمار جونيور" ضرورية في حسم أي أمر من الأمور التي تخصّ مشواره الكروي.

المستوى الثاني: ضحية إدارة "ساذجة"

إدارة برشلونة بقيادة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، لها يد طولى بدورها في كل ما يحصل لنيمار، بداية بملف الضرائب التي عجزت عن تخطّيه إلا مؤخراً، وهو الملف الذي أقلق راحة الدولي البرازيلي كثيراً لا سيما في السنة الأخيرة، مروراً بتعثرها في معالجة قضاياها الداخلية التي ألقت بالرئيس السابق ساندرو روسيل خلف القضبان، نهاية بالفشل "شبه الوشيك" في معالجة ملف إقناع نيمار بالبقاء.

اقترفت رئاسة الـ"بلاوغرانا" أخطاء إدارية "ساذجة" ومتكررة في ملفات عدة، منها ماهو رياضي ومنها ماهو إداري بالأساس وخاص بسياسات النادي وتوجهاته.

والأكيد أنّ نيمار ومن معه كانوا على وعي تام ويقين راسخ بتخبط الإدارة التي جنت من عقد الرعاية الأخير مع شركة راكوتن اليابانية العملاقة للإلكترونيات أكثر من 700 مليون يورو (أكبر عقد رعاية في التاريخ)، دون أن تفكّر في توقيع عقد جديد ومحفّز لابن السامبا يقرّب أسهمه أكثر من نجم الفريق الأول ميسي، ويعطيه شعوراً حقيقياً بأنه مقدّر في ناديه وأنّه رهان المستقبل وليس فقط حبيساً لظل أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

زد على ذلك أنّ إدارة الـ"برصا" لم تتعلم من أخطاء الماضي، ويتجلى ذلك من طريقة تطرقها لملف الإيطالي ماركو فيراتي وإمكانية استقدامه بأسلوب لم تستسغه إدارة الـ"بي.أس.جي"، التي ردّت بقوة ودخلت على خط نيمار مجدداً وهذه المرة بأكثر قوة بعد أن سبق وحاولت استقطابه في مرات سابقة.

المستوى الثالث: نيمار ضحية نفسه

ثالث بعد من أبعاد قضية نيمار الذي يلعب فيها هو ذاته دور التضحية بنفسه هذه المرة، هو ذلك الذي أبان فيه عن شخصية هشة ومهتزة وسريعة التأثر ولئن أشاد البعض بعدم تأثير هذه القضية على تحضيراته وجاهزيته الفنية في وديات كأس الأبطال الدولية التي تألق فيها بشكل ملفت بإحراز 3 أهداف، وهي كل أهداف برشلونة (هدفين في مرمى يوفنتوس الإيطالي وهدف في مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي).

غير أنّ عجزه عن مواجهة طبيعة الأمور والخروج للإعلام لتوضيح موضوع الانتقال من عدمه بإعطاء موقفه الرسمي أو حتى الإشارة إلى وجود مفاوضات بينه وبين إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، أعطى انطباعاً بفقدانه للجرأة التي تسمح له بالرد على مناورات جرت على بساط مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أضحى حلبة تتصارع فيها تصريحات أبيه، الداعم بقوة لفكرة الرحيل إلى الـ"بارك دي برانس"، و يقينيات زملائه وأبرزهم بيكيه الذين أقروا في أكثر من مرة اقتناعهم بمكوثه في الـ"كامب نو".

بعيداً عن تحديد ما هو الأفضل لنيمار سواء ظلّ أو رحل، فهو أدرى من غيره بذلك.. ولكنّ الأكيد أنّ على إدارة برشلونة أن تقف موقفاً حازماً لتحفظ ما تبقى من ماء وجهها الذي تلطّخ كثيراً بفعل تعمّد فتى البرازيل ومن معه "إذلال" كيان كبير اسمه برشلونة، هو أكبر منه أوّلاً وأخيراً، وإن كان الوريث الشرعي لميسي وكريستيانو رونالدو على عرش الأفضل عالمياً.