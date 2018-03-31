متابعة: مازن الريس



ملخص مباراة إشبيلية وبرشلونة ترك أكثر من إشارة استفهام على أداء متصدر الدوري الإسباني الذي كاد يتلقى هزيمته الأولى أمام مضيفه الأندلسي قبل أن ينتفض في الوقت القاتل ويتعادل 2-2 السبت في المرحلة الثلاثين من الليغا.

وسجّل أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية كلّ من فاسكيز وموريل (36 و50)، وسواريز وميسي (88 و89) علماً أنّ ملخص المباراة أظهر سوء تنظيم المتصدر الذي بدأ المواجهة بترك الأرجنتيني ليونيل ميسي على دكة البدلاء.

وتجنب برشلونة الخسارة الأولى في فترة حرجة من الموسم قبل لقاء روما الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بينما سيدخل إشبيلية مباراته مع بايرن ميونيخ في ذات الدور والمسابقة بمعنويات مهزوزة بعد التفريط بالانتصار.

أحداث مباراة برشلونة وإشبيلية

ريكو يتصدى لأولى محاولات برشلونة مع الدقيقة الثالثة.

إنييستا حاول استغلال تقدم ريكو لكن كرته انحرفت عن المرمى (7).

أخطر فرص المباراة تأتي من الأوروغوياني سواريز الذي تجاور كرته مرمى إشبيلية (9).

الأرجنتيني كوريا يسدد في أقدام سيرجي روبيرتو وهو في وضع مميز للتسجيل (12).

تحسن أداء إشبيلية بشكل ملحوظ وضربة رأس من الكولمبي موريل تمر بسلام على الألماني تير شتيغن (16).

كوريا يهدر بطريقة غريبة فرصة هدف التقدم من ضربة رأس (21).

ضغط إشبيلية لم يغير من النتيجة بسبب سوء التركيز في اللمسة قبل الأخيرة (30).

برشلونة يظهر من خلال فرصتين الأولى للفرنسي ديمبيلي من تسديدة لم تعذب ريكو (32) والثاني لمواطنه أومتيتي الذي لم يصل للكرة العرضية (35).

فاسكيز يمنح إشبيلية التقدم من كرة سهلة وسط غياب الرقابة الدفاعية (36).

بيكيه كاد يعدل النتيجة لصالح برشلونة لولا سوء تقديره للكرة العرضية (44).

الكرات العرضية ما زالت تشكل الخطر الأكبر على برشلونة وفرصة الهدف الثاني تفوت على موريل في بداية الشوط الثاني (47).

موريل يترجم مستواه المميز بتسجيله الهدف الثاني لصالح إشبيلية (50).

نافاس وفاسكيز يفوتان على إشبيلية فرصة الهدف الثالث بطريقة غريبة (55).

دخول ميسي يعطي دفعة كبيرة لفريقه برشلونة وسواريز كان قريباً من التسجيل (61).

أكثر من إشارة استفهام على دفاع برشلونة وموريل يهدر فرصة الثالث مجدداً (62).

ريكو كاد يهدي برشلونة هدف تذليل الفارق لولا تدخل الدفاع في الوقت المناسب (67) وموريل يسدد في الشباك الخارجية بعدها بدقيقة.

مرتدات إشبيلية تزعزع دفاع برشلونة والهدف يضيع على المكسيكي ليون (73).

تسديدة جديدة من موريل يبعدها بيكيه إلى ركنية (82).

ميسي كان قريباً من التسجيل لكن كرته تبعد إلى ركنية (86) قبل أن يحرم القائم راكيتيتش من تذليل الفارق (87).

سواريز يفك النحس وينجح في منح الأمل لفريقه بهدف (88).

ميسي يدرك التعادل بطريقة رائعة (89).

القائمة الرسمية لبرشلونة وإشبيلية