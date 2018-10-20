وافتتح البرازيلي كوتينيو التسجيل في الدقيقة الثانية ثم أضاف الساحر الأرجنتيني الهدف الثاني في الدقيقة 12 ودوّن الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 63 من ركلة جزاء وسجل الكرواتي ايفان راكيتيتش الهدف الرابع (88) فيما سجل بابلو سارابيا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 79 وأضاف الكولومبي لويس مورييل الهدف الثاني في الدقيقة 91.

وغادر ميسي أرض الملعب في الدقيقة 23 بعد أن أصيب في مرفق اليد وبات مهدداً بالغياب عن مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام انتر ميلان الإيطالي وعن كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد.

واحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 18 نقطة فيما يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 16 نقطة.



تابع أهداف وأحداث المباراة

نهاية المباراة بفوز برشلونة على إشبيلية 4-2

91: الكولومبي لويس مورييل يسجل الهدف الثاني لإشبيلية (4-2)

88: راكيتيتش يسجل هدفاً جميلاً في شباك الفريق الأندلسي

87: الحارس الألماني يواصل الابداع

79: تصويبة سارابيا يغير مسارها لانغليه في شباك فريقه (3-1)

63: سواريز يسجل الهدف الثالث من علامة الجزاء

60: شاهد ابداع العنكبوت الألماني مارك أندريه تير شتيغن

53: سواريز يصوّب كرة خطيرة على حصون الضيوف

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لفريق برشلونة على إشبيلية وسط مخاوف كبيرة من اصابة ميسي

23: ميسي يغادر الملعب متأثراً بأوجاعه في مرفق اليد، قد تكون اصابة خطيرة!

12: ميسي يسجل الهدف الثاني لفريق برشلونة

6: الأرجنتيني بانيغا اقترب من ادراك التعادل

2: كوتينيو يسجل الهدف الأول لفريق برشلونة

بداية مباراة ستاد الكامب نو

الأرجنتيني خافيير سافيولا، اللاعب السابق لفريق برشلونة، يقدم جائزة أفضل لاعب في شهر أيلول/ سبتمبر لنجم الفريق الكاتالوني ليونيل ميسي

التشكيلة الأساسية للفريقين:

برشلونة

إشبيلية



