ميسي يسجل أسرع أهداف برشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني

واحتاج ميسي لأربع دقائق فقط ليدون أسرع أهداف برشلونة وأهدافه في الليغا هذا الموسم والذي جاء أمام الضيف ليغانيس في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وهذا الهدف الأسرع لبرشلونة في الدوري الإسباني بعد أن كان التركي أردا توران صاحب أسرع هدف بعد ست دقائق أمام ريال بيتيس في المرحلة الثانية.

واستفاد ميسي من تمريرة الأوروغوياني لويس سواريز ليدون هدفه الثامن عشر في صدارة لائحة الهدفين (حالياً) بالاشتراك مع سواريز.