مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي مباشر

يسعى ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف ليفانتي صاحب المركز الحادي عشر السبت الى تحقيق الفوز الاول له منذ قرابة شهر وتفادي أزمة حقيقية.

تشكيلة ريال مدريد

ستكون مباراة ريال مدريد متوفرة حصرياً على beIN SPORTS، ويسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير.

يمكنكم مشاهدة اللقاء يوم السبت على قناة HD 3 باللغة العربية في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد عبر الإنترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وليفانتي وأهم مباريات السبت بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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تقديم المباراة

ريال مدريد، بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة، لا يزال يدفع ثمن رحيل هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل نحو 100 مليون يورو ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، فلم يفز في آخر ثلاث مباريات وتراجع إلى المركز الرابع بفارق نقطتين عن المتصدر.

لوبيتيغي في خطر؟

تبدو المشكة هجومية أكثر في ريال مدريد، حيث لم ينجح الملكي بهز شباك خصومه في آخر 6 ساعات و49 دقيقة، وهي أسوأ سلسلة منذ عام 1985!

وسيكون المدرب جولن لوبيتيغي أمام مهمة إيقاف لاعبي ليفانتي المعروفين بهجماتهم المرتدة السريعة.

وأشارت الصحف الإسبانية أن مصير لوبيتيغي لن يتقرر في المستقبل القريب قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو. لكن أي دعسة ناقصة إضافية ستؤدي إلى عاصفة في أروقة "سانتياغو برنابيو". والعلامة الإيجابية الوحيدة في مسار الفريق الأبيض تمثلت بتعافي بعض لاعبيه من الإصابة على غرار لاعب الوسط إيسكو.

لكن الصحف الإيطالية ذكرت أن ريال مدريد بدء محادثات مع أنطونيو كونتي المقال من تشلسي الإنكليزي لخلافة لوبيتيغي، فيما ذكرت "دياريو أس" الإسبانية الأسبوع الماضي أن لاعب وسط السابق الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الفريق الرديف لريال من بين الخيارات، وتردد اسما الدنماركي ميكايل لاودروب والفرنسي لوران بلان.

لكن لوبيتيغي الذي ذكرت تقارير عن امتعاض لاعبيه الكرواتي لوكا مودريتش، الألماني طوني كروس، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والويلزي غاريث بايل من خططه، أعرب عن عدم قلقه من الحديث عن إقالته "كل مباراة بمثابة النهائي بالنسبة لي... لا نحلل ما يقوله الناس، بل ننظر إلى ما نقوم به كل يوم من أجل التحسن".

وفي ظل المنافسة القوية على الصدارة، حيث يبتعد اشبيلية المتصدر عن ايبار الثاني عشر بفارق ست نقاط فقط، يبحث أتلتكيو مدريد الثالث بفارق الأهداف عن برشلونة عن الاستفادة وتسلق الصدارة، لدى حلوله على فياريال السادس عشر والخارج من خسارتين تواليا.







