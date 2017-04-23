مواجهات الكلاسيكو: حقبة الـ MSN و BBC

يمكن أن نطلق على مواجهات الكلاسيكو في السنوات الست الأخيرة أنها كانت بحق حقبة ميسي ورونالدو اللذان قادا برشلونة وريال مدريد إلى تحقيق إنجازات كبرى وحصدا ألقاب كثيرة ومتنوعة، وشهدت مواجهات الكلاسيكو في وجودهما أوقات مثيرة أمتعت عشاق كرة القدم في العالم أجمع.

وانطلاقاً من موسم 2014/2015 أصبحت مباريات ريال مدريد وبرشلونة تشهد منافسة خاصة بين ثلاثي العملاق الكاتالوني ( ميسي – نيمار - سواريز ) وثالوث الفريق الملكي ( كريستيانو – بنزيمة – بيل) وهو ما عرف بمواجهات الـ MSN والـ BBC.

شاهدوا هذا الفيديو وتذكروا أمتع وأجمل أهداف الكلاسيكو في السنوات الست الأخيرة واستمتعوا بمهارات وإبداع نجوم الفريقين.