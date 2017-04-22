مواجهات الكلاسيكو – حقبة الأساطير

تعد حقبة الكلاسيكو التي بدأت منذ العام 2000 واستمرت حتى العام 2010 هي بحق حقبة الأساطير التي لن تتكرر في تاريخ تلك المواجهات الكبرى، فمع ريال مدريد شهدت تلك الفترة تألق الفرنسي زين الدين زيدان أفضل لاعب في العالم أعوام (1998 و2000 مع يوفنتوس و2003 مع ريال مدريد) وأبدع فيها أحد أفضل مهاجمي الساحرة المستديرة البرازيلي رونالدو أفضل لاعب في العالم عامي (1997 مع إنتر ميلان و2002 مع ريال مدريد).

كما شهدت بزوغ نجم ساحر برشلونة البرازيلي رونالدينيو ( أفضل لاعب في العالم عامي 2004 و2005)، فيما تميز الأسد الكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة بأهدافه الحاسمة والخاطفة.

شاهدوا هذا الفيديو وتعرفوا على تلك الفترة الذهبية والتي امتدت على مدار 20 مباراة وتذكروا أهم لحظاتها وأبرز لقطاتها.​