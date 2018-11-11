تعرّض برشلونة لخسارة مفاجئة على أرضه أمام ريال بتيس 3-4، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف ريال بيتيس جونيور فيربو (20) وخواكين (34) والأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو (71) وكاناليس (83)، فيما سجّل ليونيل ميسي (68 من ركلة جزاء و90+2) وأرتورو فيدال (79).

تجمّد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني قبل لقاء الفريق المرحلة القادمة، بينما ارتقى ريال بيتيس إلى المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

- نهاية المباراة بفوز مستحق ورائع لريال بيتيس الذي استغل الحالة السيئة التي ظهر عليها برشلونة.

90+2 - ميسي يسجل الهدف الرابع بعد الرجوع للـ VAR.

82 - بعد طرد راكيتيتش استثمر بيتيس النقص العددي وأضاف الهدف الرابع عبر كاناليس.

80 - البديل التشيلي أرتورو فيدال يسجل الهدف الثالث لبرشلونة والحكم يقر بصحة الهدف رغم مطالبة لاعبي ريال بيتيس بوجود تسلل على صاحب التمريرة الحاسمة منير الحدادي.

71 - لم يهتز ريال بيتيس وعادوا لتسجيل الهدف الثالث بعد خطأ كبير من الحارس مارك أندريه تير شتيغن.

67 - ألبا يحصل على ركلة جزاء انبرى لها ميسي بنجاح.

- اللاعب السابق لبرشلونة كريستيان تيو كاد أن يسجل الهدف الثالث لريال بيتيس ويزيد من معاناة الكتلان.

57 - سواريز يتلقى تمريرة رائعة من ميسي ويسدد في الشباك الصغيرة.

- بمستوى أفضل من الشوط الأول، بدأ برشلونة رحلة البحث عن العودة في النتيجة.

- الشوط الأول ينتهي يتفوق مستحق لريال بيتيس مقابل غياب شبه تام لبرشلونة هجوميا وخاصة دفاعياً.

- الفريق الأندلسي اكتسب الثقة كامل الثقة لتحقيق انتصار تاريخي في معقل برشلونة.

34 - زلزال ريال بيتيس يتواصل في كامب نو: خواكين يضيف الهدف الثاني ويعقد الأمور على زملاء العائد من الاصابة ليونيل ميسي.

- تير شتيغن ينقذ برشلونة من الهدف الثاني بفضل تصديه الرائع لمحاولة مورون.

- أول ردة فعل لبرشلونة بعد الهدف كانت عبر المدافع الفرنسي لونغليه لكن الحارس بو لوبيز تصدى ببراعة.

- المخضرم خواكين يلعب عرضية لجونيور فيربو الذي فشل في تسجيل الهدف الثاني في فترة صعبة على برشلونة.

20 - جونيور فيربو يفاجئ الجميع في كامب نو ويمنح التقدم لريال بيتيس.

- ريال بيتيس لم يكتف بمشاهدة الزخم الهجومي لبرشلونة بل حاول الخروج من مناطقه والبحث عن طرق مؤدية إلى مرمى شتيغن.

- برشلونة يبدأ المباراة بقوة مكثفاً هجماته على مرمى الفريق الأندلسي.

تشكيلة برشلونة