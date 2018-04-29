مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا مباشر

البث المباشر لمباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا

مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا بث مباشر

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مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا مباشر الأحد في تمام الساعة 21.45 بتوقيت مكة المكرمة.

تقديم مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا

سيكون برشلونة على موعد مع التتويج بطلاً للدوري الإسباني الأحد، إذ يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراته مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا لحسم اللقب.

وقد يتوّج برشلونة أيضاً قبل نحو أربع ساعات من مباراته مع ديبورتيفو، وذلك في حال خسارة أتلتيكو مدريد منافسه المباشر مع مضيفه ألافيس أو تعادله معه.

يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 83 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام أتلتيكو مدريد و15 عن ريال مدريد.

وكان برشلونة فقد في الموسم الماضي لقب الدوري الذي خطفه ريال مدريد للمرة الأولى منذ 2012.

ومع ابتعاد ريال الثالث بفارق كبير من النقاط عن برشلونة معظم فترات الموسم، فإن المنافسة على اللقب انحصرت بين الفريق الكتالوني وأتلتيكو القطب الآخر في مدريد، لكن الأخير قدم هدية ثمينة لمنافسه بإهداره أربع نقاط في المباراتين السابقتين.

وخسر أتلتيكو مدريد بشكل مفاجئ أمام ريال سوسييداد صفر-3، ثم تعادل سلباً مع ريال بيتيس ليضع برشلونة، الوحيد الذي لم يخسر في البطولة هذا الموسم، على بعد نقطة واحدة فقط من اللقب.

انجز برشلونة الخطوة الأولى من هيمنته على الساحة المحلية السبت الماضي بإحرازه لقب الكأس للمرة الرابعة على التوالي إثر فوز كاسح على إشبيلية بخماسية نظيفة.

لكن حسرة الفريق الكتالوني تبقى بخروجه المدوي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي. فبعد أن تقدم ذهاباً على أرضه 4-1، خسر إياباً في روما صفر-3 وودع البطولة التي كان من أبرز المرشحين لإحراز لقبها.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة عقب التتويج بالكأس "شاهدنا مباراة كبيرة بدأناها بطريقة قوية".

وأضاف رداً على الخروج من دوري أبطال أوروبا "عندما يخسر فريق كبير في بطولة ما، فيكون هناك ضغوط دائماً، لكننا حصلنا على فرصة جديدة في الكأس وكنا متعطشين لإحراز اللقب".

وبدوره، اعتبر مهاجم الفريق الأوروغوياني لويس سواريز "الفوز بالكأس لا يحجب خيبة الأمل في روما".

أتلتيكو يركز على يوروبا ليغ

في المقابل، فإن أتلتيكو مدريد بإشراف مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني يركز على جبهة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يحل ضيفاً على أرسنال الإنكليزي مساء اليوم الخميس في ذهاب نصف النهائي، وذلك أملاً في الخروج بلقب هذا الموسم بعد ابتعاده عن صدارة الليغا.

ويحارب أتلتيكو أيضاً على جبهة داخلية للاحتفاظ بمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان المطلوب من أكثر من ناد منها مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وقال سيميوني "نريد الأفضل لغريزمان. يجب أن نجعله يرى أن هذا الفريق يمكن أن يواصل النمو، وأتمنى أن نفعل ذلك. علينا أن نظهر أن طموحاتنا حقيقية وليست مجرد كلمات".

وتابع "في حال واصلنا القتال مع برشلونة وذهبنا حتى النهاية في يوروبا ليغ، فإننا سنضمن أن شيئاً جديداً يحدث كل عام. يجب أن نمنح فريقنا جميع الوسائل حتى يتمكن أي لاعب من اتخاذ قرار، بأن يواصل اللعب معنا".

وكان غريزمان (27 عاماً) قال إنه يريد حسم مستقبله قبل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم في فرنسا الصيف المقبل بقوله لصحيفة ليكيب الفرنسية "أريد الذهاب إلى روسيا بتفكير صاف، وأعتقد أن الجميع يريد ذلك".

وتابع "تحدثت مع شقيقتي (وكيلة أعماله) إنه أذا كنت سأبقى أو سأغادر، فيجب أن يحل الموضوع قبل كأس العالم".

تفتتح المرحلة الجمعة بلقاء ليفانتي مع اشبيلية، ويلعب السبت إسبانيول مع لاس بالماس، وريال سوسييداد مع أتلتيك بلباو، وفياريال مع سلتا فيغو.