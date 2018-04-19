مصير أومتيتي مع برشلونة سيحدد قبل كأس العالم

صحيفة الموندو ديبورتيفو اشارت في عددها الصادر اليوم إلى أن المفاوضات بين اللاعب وناديه من المنتظر أن تنتهي قبل الرابع عشر من يونيو المقبل. يذكر أن عقد أومتيتي مع برشلونة ينتهي صيف 2021 بشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو وفي حال تمديد العقد سيصل إلى 250 مليون يورو.

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