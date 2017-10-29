بولبابة الهرابي

مباراة ريال مدريد وجيرونا التي تقام على أرض الأخير يمكن اعتبارها اهم مباريات اليوم في الدوري الاسباني، وذلك من أجل الاستمرار في مطاردة المتصدر برشلونة الذي تمكن من تحقيق فوز مهم على اتلتيك بلباو 2-0.

شاهد ملخص واهداف مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 2-0

تقديم مباراة ريال مدريد وجيرونا

ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، سيكون هدفه واضح عندما يواجه ضيفه جيرونا المركز الخامس عشر ( 9نقاط) وهو تحقيق الفوز السابع هذا الموسم والخامس له على التوالي بالدوري، وتقليص فارق النقاط الثماني عن برشلونة المتصدر.

مباراة ريال مدريد القادمة ستكون فرصة امام كريستيانو رونالدو من أجل فك النحس الذي يلازمه هذا الموسم حيث سجل البرتغالي هدفاً يتيماً في الليغا مقابل تألق منافسه ليونيل ميسي هداف الليغا برصيد 12 هدفاً.

موعد مباراة ريال مدريد جيرونا وأهم مباريات اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في بث مباشر وحصري سيكون عبر beINSPORTS HD3 اليوم، عند الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتولى التعليق على مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم الزميل حفيظ الدراجي.

في المقابل تبرز مباراة ليستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنكليزي في الساعة السابعة ونابولي وساسولو في الدوري الإيطالي على الساعة الخامسة، وليون ومتز في الدوري الفرنسي على الساعة الخامسة أيضاً.

مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم وتوقيت البث المباشر على الإنترنت

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ارقام قبل مباراة ريال مدريد وجيرونا

هذا أول لقاء تنافسي بين ريال مدريد وجيرونا.

خاض جيرونا مباراتين أمام فرق مدريدية في الليغا وتعادل في كليهما (أتليتيكو مدريد وليغانيس).

خسر جيرونا في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في الدوري – أسوأ سلسلة له في دوري القمة.

فاز ريال مدريد في آخر 13 مباراة لعبها خارج أرضه في الليغا - أطول سلسلة في تاريخ الليغا.

سجل جيرونا 78% من أهدافه خلال الأشواط الأولى هذا الموسم في الليغا - أعلى نسبة مقارنة بنسب الفرق الأخرى.

حول ريال مدريد 13% فقط من تسديداته إلى أهداف هذا الموسم في الليغا - أقل نسبة له منذ موسم 2003/2004 (11.6%).

اخبار ريال مدريد

تشهد تشكيلة ريال مدريد عودة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بجائزة افضل لاعب في العالم لعام 2017 من قبل الفيفا بعد ان اراحه زين الدين زيدان في مباراة كأس ملك اسبانيا الخميس ضد فوينلابرادا من الدرجة الثالثة (2-صفر).

وضمت قائمة ريال مدريد التي اعلنها زين الدين زيدان 18 لاعبا، وشهدت القائمة غياب الجناح الويلزي غاريث بايل الذي لا يزال يعاني من اصابة، لكن من المحتمل أن يشارك ضد توتنهام فريقه السابق في اياب دوري أبطال أوروبا.

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