مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم بث مباشر

ريال مدريد اليوم يجد نفسه في موقف لم يعتد عليه، باحتلاله المركز الرابع خلف برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد ومباراة ريال مدريد وإيبار يجب أن تكون الرد المناسب له أمام جماهيره غير الراضية عن الأداء هذا الموسم.

وستكون مباراة ريال مدريد الجديدة على أرضه اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبيه بالضغط أمام جماهيرهم، خاصة وأن بطل الليغا لم ينتصر سوى في مباراة وحيدة على أرضه هذا الموسم في المسابقة، إذ إنه خسر في مباراة وتعادل في مناسبتين على أرض سانتياغو برنابيو.

من النجوم الغائبة عن مباراة ريال مدريد وإيبار ؟

يدخل ريال مدريد بصفوف منقوصة أمام إيبار، وذلك نظراً لغياب كلٌّ من الكوستاريكي كيلور نافاس وكارفاخال والويلزي غاريث بيل والكرواتي كوفاسيتش، لكن ذلك لم يدفع زيدان للاعتماد على العربي المغربي أشرف حكيمي كبديل لكارفاخال في التشكيلة الأساسية بعد المستوى الجيد الذي قدمه في مباراة ريال مدريد وتوتنهام الأخيرة.

مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم – مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ التنبؤ بإراحة الفرنسي زيدان لبعض نجوم ريال مدريد كما جرت العادة.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإيبار يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 باللغة العربية وسيعلق الزميل أحمد الطيب عليها.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد اليوم عبر الإنترنت

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