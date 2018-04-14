مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر الان

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مباراة برشلونة وفالنسيا هي الفرصة الأكبر للمتصدر برشلونة كي يؤكد أحقيته باستلام ريادة الدوري الإسباني، والرد على خسارة روما التي أخرجته من دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة برشلونة وفالنسيا

البرتغالي غونزالو غيديس كاد يفاجئ برشلونة مع الدقيقة الرابعة بتسديدة خادعة تصدى لها الألماني تير شتيغن ببراعة.

مينا يحاول المباغتة ودفاع برشلونة في المكان المناسب (8).

أخطر فرص برشلونة تأتي من جوردي ألبا الذي يسدد من زاوية ضيقة والحارس يتصدى (14).

الأوروغوياني لويس سواريز يستغل تمريرة البرازيلي كوتينيو الرائعة ويفتتح التسجيل (15).

تير شتيغن في المرة الأولى وبوسكيتس في الثانية يقفان بوجه تسديدتي غيديس والتقدم يبقى لصالح المتصدر 1-0 مع انتصاف الشوط الأول.

الألماني تير شتيغن يصحح الخطأ الفادح الذي ارتكبه في التمرير وتصدى ببراعة بمساعدة القائمة لتسديدة رودريغو (24).

القائمة الرسمية قبل مباراة برشلونة وفالنسيا

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