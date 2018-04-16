مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS

يستأثر البث المباشر لمباراة برشلونة دائماً بنسب كبيرة من المشاهدين فكيف وهو يقاتل للحفاظ على موقعه متصدراً قبل أسابيع قليلة من نهاية الدوري الإسباني.

مباراة برشلونة ومستضيفه سيلتا فيغو تأتي في إطار المرحلة 33 من الدوري الإسباني وحصد نقاطها بالنسبة للفريق الكاتالوني بغاية الأهمية للاقتراب أكثر من استعادة اللقب.

• مباراة برشلونة وسيلتا فيغو متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بدءاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

• كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.



ويخوض برشلونة المتصدر البروفة الأخيرة قبل نهائي الكأس المقرر السبت ضد إشبيلية.



ويبدو لقب الدوري شبه مضمون بالنسبة لرجال المدرب إرنستو فالفيردي، إذ يتقدمون بفارق 11 نقطة على أتلتيكو مدريد الثاني قبل 6 مراحل على ختام الموسم، وتنتظرهم مباريات سهلة إلى حد ما باستثناء واحدة ستجمعهم بالغريم ريال مدريد حامل اللقب وثالث الترتيب في 6 أيار/مايو.

ولن يكون سيلتا فيغو خصماً سهلاً للنادي الكاتالوني، لاسيما أنه سقط في زيارتيه الأخيرتين في الدوري إلى ملعب "بالايدوس" عام 2015 بنتيجة كبيرة 1-4 و 2016 بنتيجة 3-4، كما اكتفى بالتعادل في زيارته الأخيرة إلى هذا الملعب في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس (1-1 ذهاباً قبل أن يفوز إياباً 5-صفر).

ويمني برشلونة النفس بأن يسديه ريال سوسييداد خدمة من خلال الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الخميس، لأن هذا الأمر سيسمح للنادي الكاتالوني بتوسيع الفارق الذي يفصله عن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى 14 نقطة قبل 5 مراحل على انتهاء الموسم، ما يعني أنه قد يتوج باللقب في المرحلة المقبلة ضد ديبورتيفو لا كورونيا وسيحتفل بأفضل طريقة أمام خصمه التاريخي ريال مدريد في "كامب نو" يوم السادس من ايار/مايو.

أتلتيكو يحتفظ بآماله

لكن أتلتيكو يمر بفترة جيدة، وقد حقق الأحد على حساب ليفانتي (3-صفر) فوزه السابع توالياً على أرضه في الدوري وضمن مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل بسبب فارق الـ19 نقطة الذي يفصله عن الخامس، وهو بلغ أيضاً نصف نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" رغم خسارته الخميس امام مضيفه سبورتينغ البرتغالي صفر-1، وذلك لفوزه ذهابا 2-صفر.

ويلتقي فريق سيميوني في دور الأربعة مع ارسنال الإنكليزي في مباراة صعبة، ويفتتح إشبيلية السابع المرحلة الثلاثاء في ضيافة ديبورتيفو لا كورونيا، فيما يلعب فياريال السادس مع ضيفه ليغانيس.