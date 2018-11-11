82 - بعد طرد راكيتيتش استثمر بيتيس النقص العددي وأضاف الهدف الرابع.

80 - البديل التشيلي أرتورو فيدال يسجل الهدف الثالث لبرشلونة والحكم يقر بصحة الهدف رغم مطالبة لاعبي ريال بيتيس بوجود تسلل على صاحب التمريرة الحاسمة منير الحدادي.

71 - لم يهتز ريال بيتيس وعادوا لتسجيل الهدف الثالث بعد خطأ كبير من الحارس مارك أندريه تير شتيغن.

67 - ألبا يحصل على ركلة جزاء انبرى لها ميسي بنجاح.

- اللاعب السابق لبرشلونة كريستيان تيو كاد أن يسجل الهدف الثالث لريال بيتيس ويزيد من معاناة الكتلان.

57 - سواريز يتلقى تمريرة رائعة من ميسي ويسدد في الشباك الصغيرة.

- بمستوى أفضل من الشوط الأول، بدأ برشلونة رحلة البحث عن العودة في النتيجة.

- الشوط الأول ينتهي يتفوق مستحق لريال بيتيس مقابل غياب شبه تام لبرشلونة هجوميا وخاصة دفاعياً.

- الفريق الأندلسي اكتسب الثقة كامل الثقة لتحقيق انتصار تاريخي في معقل برشلونة.

35 - زلزال ريال بيتيس يتواصل في كامب نو: خواكين يضيف الهدف الثاني ويعقد الأمور على زملاء العائد من الاصابة ليونيل ميسي.

- تير شتيغن ينقذ برشلونة من الهدف الثاني بفضل تصديه الرائع لمحاولة مورون.

- أول ردة فعل لبرشلونة بعد الهدف كانت عبر المدافع الفرنسي لونغليه لكن الحارس بو لوبيز تصدى ببراعة.

- المخضرم خواكين يلعب عرضية لجونيور فيربو الذي فشل في تسجيل الهدف الثاني في فترة صعبة على برشلونة.

20 - جونيور فيربو يفاجئ الجميع في كامب نو ويمنح التقدم لريال بيتيس.

- ريال بيتيس لم يكتف بمشاهدة الزخم الهجومي لبرشلونة بل حاول الخروج من مناطقه والبحث عن طرق مؤدية إلى مرمى شتيغن.

- برشلونة يبدأ المباراة بقوة مكثفاً هجماته على مرمى الفريق الأندلسي.

تشكيلة برشلونة