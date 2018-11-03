مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فايكانو في "فاييكاس تيريرزا ريفيرو" مواجهة منتظرة أمام حتمية تحقيق الانتصار للنادي الكتالوني لكثرة المتربصين بكرسي الصدارة.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو ستتوفر في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

موعد مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فايكانو

ستدور المواجهة يوم السبت 3 نوفمبر في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة

ستبث مباراة برشلونة ورايو فايكانو على قناة beIN HD3. ويمكنكم متابعة أحداثها أيضاً عبر خدمة CONNECT المسبقة الدفع من أي جهاز أردتم وأينما تواجدتم.

رابط التقديم الفني للمباراة