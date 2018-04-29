البث المباشر لمباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا اليوم ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني سيكون حصرياً على beIN SPORTS.

تفاصيل مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا

نهاية المباراة بفوز برشلونة على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 4-2 وتتويجه بطلاً للدوري الإسباني للمرة 25 في تاريخ الفريق الكاتالوني.

90: بيكيه أمام الشباك يضيع فرصة الهدف الخامس

85: ميسي يسجل الهاتريك في ليلة الـ" ريازور"

82: ليونيل ميسي يسجل هدفه 31 في الدوري هذا الموسم

81: ثنائية بين ميسي وسواريز والأخير يصوب والكرة بين أحضان الحارس روبن.

79: ميسي ينفرد لكنه لا يسجل

64: التركي جولاق يسجل هدف التعادل لفريق ديبورتيفو لاكورونيا

51: ميسي يحاول خداع الحارس ويفشل في تسجيل الهدف الثالث

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 2-1

40: لوكاس بيريز يقلص النتيجة لأصحاب الأرض (1-2)

38: ميسي يضيف الهدف الثاني لفريق برشلونة

30: مخالفة ميسي المباشرة تجد حارس ديبورتيفو لاكورونيا

17: لوكاس بيريز متسللاً، يسجل هدفاً لديبورتيفو لاكورونيا والحكم يلغيه

7: البرازيلي كوتينيو يسجل الهدف الأول لبرشلونة

بداية المباراة بين برشلونة ومضيفه ديبورتيفو لاكورونيا

ممر شرفي لتحية الفريق الفائز بلقب كأس ملك إسبانيا

التشكيلة الأساسية لفريق برشلونة

التشكيلة الأساسية لفريق ديبورتيفو لاكورونيا