مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو السبت سيكون متوفراً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS التي عودتكم دائماً على التغطية الخاصة بالمباريات المهمة التي تنفرد بنقلها للجماهير العربية.

مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو على أرض الأخير هي الفرصة الأكبر للمتصدر برشلونة كي يؤكد أحقيته باستلام ريادة الدوري الإسباني، خاصة وأنّه انتصر في 8 مباريات وتعادل في واحدة ليبقى أحد ثلاث فرق لم تهزم في الليغا رفقة فالنسيا الوصيف وأتلتيكو مدريد الرابع، حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر.

وتمثل مباراة برشلونة القادمة اختباراً جديداً لمدربه ارنستو فالفيردي الذي سيعود إلى سان ماميس معقل فريقه السابق منذ انتقاله لتدريب برشلونة في حزيران/يونيو الماضي خلفاً للويس أنريكي الذي فضل عدم تمديد عقده معه.

ماذا قال فالفيردي عن مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

وقال فالفيردي عن مباراة برشلونة التي تقام في المرحلة العاشرة: "لا يهم أين تصنع مسيرتك أو أين لعبت، فكل شخص لديه النادي الذي عرف به وناديّ هو أتلتيك".

وتابع: "في المرة الأولى التي تعود فيها تحاول التركيز على فريقك لأنك إذا ذهبت وصافحت الجميع هناك ستنسى المباراة والنقاط الثلاث المهمة فيها".

أرقام عن برشلونة وبيلباو

بيلباو الحادي عشر بـ11 نقطة فاز في مباراة واحدة من آخر مبارياته الست في الدوري الإسباني (تعادل مرة وخسر أربع).

لم يسجل أي لاعب أكثر من أدوريز في شباك تير شتيغن حارس برشلونة في جميع المنافسات (5).

ميسي يدخل مباراة برشلونة وبيلباو وهو يحمل رقم إسهامه في 500 هدف في الدوري مع برشلونة (سجّل 360 هدفاً وصنع 140 خلال 391 مباراة).

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو – مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين بعد إراحة فالفيردي لمعظم نجوم برشلونة في مباراة كأس الملك أمام ريال مورسيا الثلاثاء.

البث المباشر لمباراة برشلونة وبيلباو يبدأ في التاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة ويسبقه استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 باللغة العربية.

أهم مباريات السبت

المنافسة الفريق الأول الفريق الثاني التوقيت القناة ذهاب نهائي أبطال أفريقيا الأهلي الوداد 20 HD1 الدوري الإنكليزي مانشستر يونايتد توتنهام 14.30 HD2 الدوري الإيطالي ميلان يوفنتوس 19 HD4 الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد فياريال 19.30 HD3 الدوري الإسباني أتلتيك بيلباو برشلونة 21.45 HD3 نهائي كأس العالم تحت 17 سنة إنكلترا إسبانيا 17.30 beIN

البث المباشر لمباراة برشلونة القادمة عبر الإنترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة القادمة أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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