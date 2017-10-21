مشاهدة مباراة برشلونة الآن - الأهداف وأهم التفاصيل

أحداث المباراة

برشلونة يفتتح التسجيل بهدف مثير للجدل حمل توقيع ديولوفو (2).

تفاصيل هدف برشلونة: الفرنسي لوكاس دينيه تيسلم كرة مميزة من إنييستا ويعكسها عرضية إلى ديولوفو الذي يضعها بسهولة في الشباك، وسط اعتراض من لاعبي ملقا على خروج الكرة من الملعب قبل تمريرها من دينيه.

راكيتيش يطالب بركلة جزاء بحجة إعاقته من حارس ملقا برييتو لكن الحكم يرفض الإعلان عن شيء.

برشلونة الآن هو المتحكم بمجريات المباراة مع انتصاف الشوط الأول، لكن دون خطورة حقيقية على ملقا.

ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء يسددها ميسي وترتطم بالدفاع (27).

ملقا كاد يستغل سوء التغطية بفضل لاعبه الأوروغوياني كاسترو لكن ضربة رأس الأخير تخطئ الشباك (30).

هذا الهدف الأول لديولوفو في الدوري هذا الموسم

برشلونة – ملقا، ريال مدريد – إيبار .. موعد النقل المباشر

مباراة برشلونة وملقا اليوم في كامب نو هي لقاء المتصدر ومتذيل الترتيب التي توحي بنتيجة عرضية لأصحاب الأرض لكن مهمة برشلونة قد لا تكون بتلك السهولة نظراً للأداء القوي الذي يقدمه الفريق الأندلسي عند مواجهته للبلوغرانا.

ويملك برشلونة 22 نقطة حصدها من سبعة انتصارات وتعادل في الوقت الذي جلب به ملقا نقطة يتيمة كانت من تعادل مع أتلتيك بيلباو 3-3 في المرحلة السادسة.



برشلونة وملقا ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني تمثل فرصة حقيقية لابتعاد الأول بالصدارة أو خروج الثاني من النفق المظلم الذي قد يؤدي إلى هبوطه للدرجة الثانية نهاية الموسم.

برشلونة وملقا: التشكيلتان الرسميتان

قائمة برشلونة وملقا لم تشهد الكثير من المفاجآت، وتحديداً من صاحب الأرض، إذ فضّل مدربه فالفيردي الدخول بكامل أسلحته الفتاكة، وعلى رأسها ميسي وسواريز وإنييستا وتير شتيغن.

مشاهدة برشلونة وملقا



مشاهدة مباراة برشلونة وملقا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين، علماً أنّ برشلونة تعادل في المرحلة الفائتة أمام أتلتيكو مدريد 1-1، وخسر ملقا من ضيفه ليغانيس 2-0.

ويشمل البث المباشر استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات مميزة ووجهة النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.

نتائج برشلونة آخر خمس مباريات بالليغا نتائج ملقا آخر خمس مباريات بالليغا أتلتيكو مدريد وبرشلونة 1-1 ملقا وليغانيس 0-2 برشلونة ولاس بالماس 3-0 إشبيلية وملقا 2-0 خيرونا وبرشلونة 0-3 ملقا وأتلتيك بيلباو 3-3 برشلونة وإيبار 6-1 فالنسيا وملقا 5-0 خيتافي وبرشلونة 1-2 أتلتيكو مدريد وملقا 1-0

أين يمكنكم مشاهدة اللقاء ؟

يمكنكم المشاهدة على قناة HD 3 باللغة العربية أو من خلال البث المباشر عبر الإنترنت.

وإضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.



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من سيعلق على مباراة برشلونة وملقا؟

على قناة HD 3 بإمكانكم المتابعة مع الزميل سوار الذهب الذي سيضيف بأسلوبه المميز ومعلوماته الغنية متعة إضافية للقاء.

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