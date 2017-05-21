مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مع ايبار في الدوري الإسباني

مباراة برشلونة وايبار اليوم قد تكتب نهايات حزينة للفريق الكاتالوني ونجمه ميسي ولو فاز برقم قياسي على ضيفه. فريق انريكي يحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد برصيد 87 نقطة مقابل 90 للملكي الذي يزور لا روزاليدا في مهمة اللقب الأوّل منذ 2012.

ويبدو مرجحاً أن مباراة برشلونة على أرضية كامب نو ستكون عاطفية الأبعاد مهما آلت نتيجتها خصوصاً أن لويس أنريكي يخوض اللقاء الأخير في الدوري له بعد ثلاثة مواسم مع الكاتالوني أحرز خلالها ثمانية ألقاب في مختلق المسابقات.

عملياً يفصل برشلونة خيط رفيع بين التتويج الثالث على التوالي أو فقدان اللقب لصالح الغريم المدريدي. وفي الحالتين سيغلب الطابع العاطفي على لقاء ايبار.

إذا ستمتزج المتعة الكروية مع اللحظات الإنسانية وفي الحالتين سنرى دموعاً؛ فرحاً كانت ام حزناً. كل لحظة مرتقبة الليلة تجدونها فقط في بث مباشر حصريّ على beIN SPORTS.

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري مباراة برشلونة وايبار مساء الأحد 21 مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة.

أين؟ يستقبل برشلونة اللقاء على استاد كامب نو.

أيُّ من قنوات beIN SPORTS ستنقل المباراة؟

ستكون beIN SPORTS معكم حصريا لنقل مباراة برشلونة وايبار بمواكبة تفصيلية حية تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء مع رسائل المراسلين وطبعا مسك الختام مع خبير التحكيم جمال الشريف لإزالة كل التباس لديكم على أي حالة جدلية.

أي قنوات تبث اللقاء ؟ يمكنكم المتابعة عبر قناة HD 2 باللغة العربية و HD 12 بالغة الإنكليزية.

متى يبدأ الاستوديو؟ ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكّة المكرّمة على HD 3 وكذلك HD 11 بالإنكليزية في نفس التوقيت.

كيف تشاهدون عبر الانترنت مباشرة؟

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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من سيعلق على المباراة ؟

يرافقكم الليلة الزميل علي سعيد الكعبي حيث تعيشون معه اللقاء من جوانبه كافة الفنية والجمالية والإبداعية وحتى العاطفية مع لقاء انريكي الأخير. مشهد نموذجي مكتمل العناصر تعيشونه فقط مع beIN SPORTS.