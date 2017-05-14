مشاهدة مباراة برشلونة اليوم في بث مباشر ضمن الدوري الإسباني

برشلونة يدخل مباراة اليوم خارج أرضه ولا مجال له إلا الفوز على لاس بالماس للتمسك بالصدارة رغم أن ريال مدريد يملك مباراة مؤجلة ويتساوى الفريقان نقاطا بـ 84 نقطة.

ويبدو برشلونة في وضع جيد لحسم اللقاء أمام فريق لا دافع عملي له إلا إثبات الذات كونه بعيد عن الهبوط ولا ينافس على مركز أوروبي.

المباراة تأتيكم حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة beIN CONNECT.

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الأحد 14 مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة.

أين؟ يستقبل لا س بالماس اللقاء على استادغران كاناريا.·

شاهدوا البث المباشر عبر beIN SPORTS

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مميز مباشر عبر HD 2 حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة حصرية ورسائل خاصة من الميدان. الاستوديو ينطلق الساعة 20:00 على HD 3.

ينطلق الاستوديو مباشرة على الهواء الساعة 20:00 بتوقيت مكّة على HD 3.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

ولتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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من سيعلق على المباراة ؟

وسيكون الزميل عصام الشوالي مواكباً لإبداعات مرتقبة من الفريق الكاتالوني، وهو سيتولى الإدارة الصوتية أو التعليق على المباراة بأدائه الممتع كالعادة والغني في آن بما يتضمنه من معلومات فنية وتحليلية معمقة تزيدكم علماً واطلاعاً بالمباراة.