58: راموس يفشل في تسجيل ركلة جزاء منحت لريال مدريد
55: بن يدر يفشل في تسجيل الهدف الثالث للفريق الأندلسي
عودة المباراة في شوطها الثاني
نهاية الشوط الأول بين إشبيلية وريال مدريد بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لصفر
45: المكسيكي ميغيل ليون يضيف الهدف الثاني لأبناء الدار (2-صفر )
41: ناتشو ينقذ ريال مدريد من هدف محقق
26: الفرنسي وسام بن يدر يفتتح باب التسجيل لفريق إشبيلية
22: تصويبة كوفسيتش تمر بجانب الخشبات الثلاثة
بداية مباراة إشبيلية وريال مدريد
التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد
التشكيلة الأساسية لفريق إشبيلية