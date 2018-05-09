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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة إشبيلية وريال مدريد الان في تغطية مباشرة

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0:18 دقيقة

تابعوا معنا النقل والبث المباشر لمباراة إشبيلية وريال مدريد اليوم ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

58: راموس يفشل في تسجيل ركلة جزاء منحت لريال مدريد 

55: بن يدر يفشل في تسجيل الهدف الثالث للفريق الأندلسي 

عودة المباراة في شوطها الثاني 

نهاية الشوط الأول بين إشبيلية وريال مدريد بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لصفر

45: المكسيكي ميغيل ليون يضيف الهدف الثاني لأبناء الدار (2-صفر )

41: ناتشو ينقذ ريال مدريد من هدف محقق 

26: الفرنسي وسام بن يدر يفتتح باب التسجيل لفريق إشبيلية 

22: تصويبة كوفسيتش تمر بجانب الخشبات الثلاثة 

بداية مباراة إشبيلية وريال مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد

 

التشكيلة الأساسية لفريق إشبيلية

 

كريستيانو رونالدو ريال مدريد إشبيلية