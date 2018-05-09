58: راموس يفشل في تسجيل ركلة جزاء منحت لريال مدريد

55: بن يدر يفشل في تسجيل الهدف الثالث للفريق الأندلسي

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بين إشبيلية وريال مدريد بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لصفر

45: المكسيكي ميغيل ليون يضيف الهدف الثاني لأبناء الدار (2-صفر )

41: ناتشو ينقذ ريال مدريد من هدف محقق

26: الفرنسي وسام بن يدر يفتتح باب التسجيل لفريق إشبيلية

22: تصويبة كوفسيتش تمر بجانب الخشبات الثلاثة

بداية مباراة إشبيلية وريال مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق إشبيلية