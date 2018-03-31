رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس - البث المباشر

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مباراة ريال مدريد ولاس بالماس أحداث اللقاء

الويلزي غاريث بيل يفتتح التسجيل والحكم يلغي الهدف بسبب وجوده في موقف تسلل (3).

الأرجنتيني جوناثان يهدد مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية تنحرف سنتيمترات قليلة عن مرمى الكوستاريكي نافاس (5).

نافاس يبعد تسديدة قوية من الكرواتي هليلوفيتش (11).

أخطر محاولات ريال مدريد تأتي من الفرنسي كريم بنزيمة والحارس الأرجنتيني تشيتشيزولا في المكان المناسب (14).

لاس بالماس الطرف الأفضل مع انتصاف الشوط الأول والنتيجة على حالها.

أسينسيو يهدر فرصة هدف محقق وهو بوضع انفراد شبه كامل مع حارس لاس بالماس (24).

بيل يضع ريال مدريد في المقدمة مستفيداً من تمريرة الكرواتي مودريتش المميزة (26).

المغربي أشرف حكيمي يلعب مكان ناتشو الذي يبدو يعاني من بعض الألم.

بنزيمة يضيف تاهدف الثاني لريال مدريد من ركلة جزاء (39).

انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-0.

بيل يضيف الهدف الثاني له والثالث لصالح ريال مدريد من ركلة جزاء (51).

جوناثان يواصل تهديد مرمى ريال مدريد وكيلور نافس يتابع التألق (59).

الدفاع يحرم بيل من إضافة الهدف الثالث (60).

مباراة ريال مدريد – مباشر

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البث المباشر لمباراة ريال مدريد عبر الإنترنت

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القائمة الرسمية للفريقين

¡Asensio, Bale y Benzema, tridente de ataque del Real Madrid en Gran Canaria! 🔥#LasPalmasRealMadrid pic.twitter.com/qcR99mfok8 — LaLiga (@LaLiga) March 31, 2018

مباراة ريال مدريد ولاس بالماس .. تقديم المواجهة

يحل ريال مدريد ضيفاً على لاس بالماس مفتقداً لخدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي واصل شهيته التهديفية مؤخراً من خلال تسجيله هدفي منتخب بلاده في مرمى مصر (2-1)، رافعاً رصيده إلى 81 هدفاً على الصعيد الدولي، منفرداً بالمركز الثالث كأفضل هداف على صعيد المنتخبات العالمية بعد الإيراني علي دائي (109 أهداف) والمجري فيرينك بوشكاش (84 هدفاً).

فريق المدرب زين الدين زيدان سيحاول خطف النقاط الثلاث التي ستكون في متناوله لا سيما أمام مستضيف يقبع في المركز الثامن عشر وبات أقرب إلى النزول (21 نقطة) متأخراً عن ليفانتي صاحب آخر مركز للنجاة من الهبوط بفارق 6 نقاط كاملة.

كما يأمل "الميرنغي" من خلال فوزه المرتقب في جزر الكاناري تسليط ضغط مضاعف على جاره العاصمي أتلتيكو مدريد الذي يحتل الوصافة (64 نقطة) متفوقاً بفارق 4 نقاط، ولكنّ فريق المدرب دييغو سيميوني سيكون قادراً على استعادة الفارق الذي قد يتقلص إلى نقطة وحيدة (في حال فوز ريال في لاس بالماس)، لا سيما أنّه يستضيف المتقهقر ديبورتيفو لاكورونيا الذي وضع قدماً في الدرجة الثانية هو الآخر باحتلاله المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 20 نقطة.