مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسلتا فيغو

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ الميرينغي يبحث عن العودة لنتائجه الجيدة بعد الانتقادات التي لاحقت لاعبيه إثر الخسارة من إشبيلية.

وفرضت مباراة ريال مدريد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً لعراقة حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الذي يملك شعبية كبيرة في العالم أجمع.

ويحتاج ريال مدريد لأن يلعب بتركيز كبير ومواصلة نتائجه الجيدة عقب االخسارة من إشبيلية 3-2 الأربعاء وذلك من أجل الحفاظ على مركزه الثالث (على الأقل) المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.



مباراة ريال مدريد – مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ ريال مدريد يأمل متابعة نتائجه الجيدة بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 الساعة الالتاسعة و45 بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد عبر الإنترنت

وستبث مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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تقديم مباراة ريال مدريد

على ملعب "سانتياغو برنابيو"، يأمل ريال مدريد، الضامن لمشاركته في دوري الأبطال عبر مركزه الثالث في الدوري، على غرار برشلونة البطل وأتلتيكو مدريد الثاني وفالنسيا الرابع، ألا يتلقى ضربة معنوية أخرى قد تؤثر على لاعبيه قبل أيام معدودة على خوضهم نهائي مسابقة القارية ضد ليفربول الإنكليزي في كييف.

ويلتقي فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان السبت مع ضيفه سلتا فيغو الثاني عشر مجدداً دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان غائباً عن لقاء الأربعاء ضد إشبيلية حين خسر النادي الملكي 2-3 في مباراة كان متخلفاً خلالها بثلاثية نظيفة.

وبعد أن حسمت المقاعد الأربعة المؤهلة إلى دوري الأبطال وهوية الفرق الثلاثة الهابطة إلى الدرجة الثانية وي ملقة ولاس بالماس ولا كورونيا، انحصر الصراع على بطاقتين من أصل ثلاث مؤهلة إلى "يوروبا ليغ" بعد أن ضمن ريال بيتيس الأولى دون حسم مشاركته في دور المجموعات أو من الدور التمهيدي الثاني.

وتبدو الأفضلية لفياريال وإشبيلية السادس والسابع توالياً بفارق 5 ونقطتين على التوالي عن خيتافي الثامن الذي تنتظره مباراة صعبة السبت على أرضه ضد أتلتيكو مدريد الوصيف الذي يخوض اللقاء وعينه على مدينة ليون حيث يخوض الأربعاء نهائي "يوروبا ليغ" ضد مرسيليا الفرنسي.

ولا تبدو الأمور أسهل على إشبيلية من خيتافي، إذ يخوض مباراة دربي الأندلس ضد مضيفه ريال بيتيس حيث سيحاول مواصلة انتفاضته بقيادة مدربه الجديد-القديم خواكين كاباروس الذي خرج منتصراً من مباراتيه الأوليين ضد سوسييداد (صفر-1) وريال مدريد.

أما فياريال، فيخوض المهمة الأسهل لأنه يحل السبت ضيفاً على ديبورتيفو لا كورونيا الهابط إلى الدرجة الثانية.



