مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وملقا



مشاهدة مباراة ريال مدريد وملقا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، في الأمسية المليئة بالمباريات.

لم سيفوته مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد زملقا يمكنه متابعة موقعنا الذي سيقوم بتغطية خاصة للمباراة

وفرضت مباراة ريال مدريد وملقا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها ريال مدريد وخاصة في الأبطال.

قائمة ريال مدريد وملقا الرسمية

¿Quién será el jugador más determinante en el #MálagaRealMadrid? 🔝🤔 pic.twitter.com/qSsQoRpHRF — LaLiga (@LaLiga) April 15, 2018

مباراة ريال مدريد وملقا – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وملقا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ريال مدريد وملقا يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة ريال مدريد وملقا على HD3 بتعليق الزميل يوسف سيف وأحمد فؤاد على 4K في التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة ريال مدريد وملقا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وملقا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.