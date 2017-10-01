إعداد: زاهر الحلو

إذا إلى الدوري المحلي درّ، هو شعار ريال مدريد اليوم حين يستقبل اسبانيول بعد رحلة ألمانية صاخبة إلى سيغنال ادونا بارك توّجها بإخضاع صاحب الدار 3-1 في اول فوز من نوعه للأبيض على ميدان دورتموند.

سبق جولة ريال مدريد الأوروبية سلسلة تخبطات محلية من تعادل وخسارة وانتصارات لم تقنع، وعليه ينتظر اليوم رؤية الشكل العام للفريق ومدى انسحاب التألق القاري في دوري الأبطال على المستوى المحلي حيث يغرد برشلونة وحيدا في الصدارة سبعة انتصارات.

يملك ريال مدريد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة أمام بيتيس. وكان آخر ظهور ملكي للأبيض أمام ألافيس حين هزمه بصعوبة بالغة 2-1 رغم أنه أضعف فرق الدوري.

لكن ما بعد ظهور دورتموند ليس كما قبله، أقله هذا ما تقوله المؤشرات إذ عاد الفريق لترجمة الفرص واكتشف رونالدو وبايل نفسيهما من جديد، الأول عبر ثنائية، والثاني من خلال هدف رائع، كما وجد الدفاع أداءه الصلب الذي غاب محلياً وكان هشاً للغاية.

وفي حال حقق لاعبو زين الدين زيدان الفوز سيكون الأول من نوعه هذا الموسم على استاد برنابيو، في حين فاز الأبيض في ثلاث مباريات خارج أرضه مع ديبورتيفو لا كورونيا ورريال سوسييداد.

يستمر غياب ماتيو كوفاتشيتش منذ مباراة ابويل، وكذلك كريم بنزيمة الذي أصيب مع ليفانتي، وكذلك يغيب مارسيلو وثيو هيرنانديز لذا سيتم الاعتماد على ناتشو كظهير ايسر، فيما لم يتم استدعاء غاريث بايل لآلام عضلية.

وحقق ريال مدريد الفوز على اسبانيول 16 مرة في آخر 19 مباراة ولم يخسر في أي منها، وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة.

فيما يلي تفاصيل مواجهة ريال مدريد واسبانيول لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

مباراة ريال مدريد واسبانيول: تشكيلتا الفريقين المتوقعتان المركز ريال مدريد اسبانيول حراسة المرمى نافاس باو لوبيز الدفاع كارفاخال، فاران، راموس، ناتشو فيكتور سانشيز، دافيد لوبيز، ماريو هيرموسو، كاريكول الوسط مودريتش، كاسيميرو، كروس مانويل، بويغو، داردر، بياتي الهجوم فاسكيز، رونالدو، اسينسيو مورينو، باتيستاو

فيما يلي تفاصيل مواجهة ريال مدريد واسبانيول لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة يوم الأحد 1 أكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة،

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد سانتياغو برنابيو الخاص بريال مدريد.

القناة الاستوديو المباراة HD 3 متواصل 21:45 مكّة المكرّمة

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من سيعلق على المباراة؟

سيتولى الزميل خليل البلوشي التعليق على مباراة ريال مدريد المنتظرة، ليكتمل معه المشهد الكروي المنتظر حصرياً على beIN SPORTS.