مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو - مباشر - اشترك هنا

تتجه الأنظار يوم غد الأحد إلى "دربي" العاصمة مدريد والذي يجمع بين فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والجار اللدود أتلتيكو مساء الأحد ضمن مباريات المرحلة 31 من المسابقة.



موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو وكيفية مشاهدتها ؟

بإمكانكم متابعة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو يوم الأحد 8 ابريل ابتداء من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD3 و 4K وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأهم مباريات الدوري الإسباني بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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تقديم المباراة



سيكون ملعب "سانتياغو برنابيو" مسرحاً للموقعة الكروية الخلابة بين قطبي العاصمة اللذين يتنافسان على وصافة الدوري، في ظل ابتعاد برشلونة بالصدارة واقترابه من استعادة اللقب.

ريال مدريد، الذي ارتقى مستواه تدريجياً بعد بداية موسم كارثية، يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال على مضيفه يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة، ليضع قدماً في المربع الذهبي للمسابقة القارية التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين، وهو يأمل في الاحتفاظ به بعد تلاشي آماله "عملياً" بالمنافسة على لقب الدوري إذ يبتعد عنه برشلونة المتصدر بفارق 13 نقطة.

وقد يشكل فوزه على أتلتيكو الثاني محطة مهمة في سعيه لإنهاء الموسم ثانياً، علماً بأن أتلتيكو يحتل حالياً المركز الثاني بفارق أربع نقاط عنه.

وتبدو معنويات لاعبي ريال وخصوصاً رونالدو في ذروتها قبل مواجهة أتلتيكو الذي يستضيف سبورتينغ لشبونة الخميس في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسيعول أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، على الصلابة الدفاعية التي ميزت فريقه هذا الموسم، إذ تلقت شباكه 14 هدفا، هو أقل عدد من الأهداف يدخل في مرمى فريق في الدوري هذا الموسم. أما ريال، فقد تلقى مرماه 33 هدفا.



أرقام هامة قبل الدربي