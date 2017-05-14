مباراة ريال مدريد تضع رونالدو على عرش أوروبا تهديفياً

إعداد - مازن الريس

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو ملك هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعد تسجيله هدفين في مباراة ريال مدريد اليوم أمام إشبيلية.

وصار رصيد رونالدو 366 هدفاً في الدوريين الإنكليزي والإسباني مع مانشستر يونايتد وريال مدريد توالياً، ليعادل رقم اللاعب الإنكليزي السابق جيمي غريفيز، وبات رونالدو هدافاً تاريخياً بين لاعبي الوقت الحالي ويحتاج لهدف فقط كي يكسر رقم غريفيز.

مع سبورتينغ لشبونة

وكان رونالدو عند تسجيله هدفاً في مرمى فالنسيا أواخر الشهر الفائت قد حطم رقم غريفيز نفسه ولكن مع احتساب أهدافه الثلاثة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وفي المجمل، سجل أفضل لاعب في العالم أربع مرات 3 أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي (خارج الدوريات الخمسة الكبرى)، 84 هدفاً مع مانشستر يونايتد و282 هدفاً مع ريال مدريد.

وسجل غريفز (77 عاماً) 366 هدفاً في 528 مباراة مع تشيلسي، ميلان الإيطالي، توتنهام ووست هام بين 1957 و1971.

وقاد رونالدو فريقه ريال مدريد لتجاوز إشبيلية 4-1 في المرحلة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب خطوة إضافية من احتفاظه باللقب.

وجاء هدف رونالدو الأول من متابعته لكرة سهلة أمام مرمى إشبيلية قبل أن يضيف الثاني من تسديدة مميزة مستفيداً من تمريرة الألماني توني كروس (23 و78).

فرصة الفوز بلقب الليغا

ويملك ريال مدريد فرصة خطف لقب الدوري الإسباني في حال كسبه أربع نقاط على الأقل من سلتا فيغو وملقا، حيث يملك 87 نقطة رفقة برشلونة مع مباراة أكثر للأخير.

ويسير رونالدو في الطريق الصحيح للاحتفاظ بلقب أفضل لاعب في العالم إذا تمكن من تحقيق لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، خاصة وأن ريال مدريد سيلاقي يوفنتوس في نهائي كارديف.