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ينتظر عشاق الكرة من المهتمين بأندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس تحديداً أفكار زيدان في مباراة ريال مدريد وملقا اليوم، خاصة وأنّ فريق العاصمة الذي سيواجه يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا، يحتاج لنقطة وحيدة كي يتوج بلقب الدوري الإسباني مع مرحلته الثامنة والثلاثين حتى وإن فاز برشلونة على إيبار.

بخطوات ثابتة تدرّج الفرنسي الجزائري الأصل زين الدين زيدان قبل وصوله إلى سدة حكم غرفة ريال مدريد الفنية، تجاهل شائعات عدم امتلاكه لشهادة تدريبية تؤهله لقيادة نادي القرن، وقف أمام الجميع متحدياً تاريخ فشل أساطير الكرة ممن توجهوا للتدريب، ليؤكد أنّ العالم لن يتوقف عند إبداعات ساكي وفلسفة جوارديولا وخصوصية مورينيو.

منذ لحظة دخول زيدان لغرفة الرئيس بيريز، تجاهل إمكانية حرق كرته التدريبي مبكراً، تجاوز احتمالات طرده، تحدى تعامل رئيس ريال مدريد مع من فشل بتلبية طموحاته، فبات الآن على بعد خطوة من الدخول جدياً في المنافسة على حصد جائزة أفضل مدرب في العالم.

غيّر زيدان عالم كرة القدم بأسلوب لا يقل أهمية عن فلسفة جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي، سيطر على غرفة ملابس فريقه بحنكة تفوق تلك التي يتبعها مورينيو، اتخذ قرارات تكتيكية جريئة ساعدته بتخطي استاذه أنشيلوتي، ليفرض نفسه في مكان معقد مثل ريال مدريد.

زيدان الذي يقترب كثيراً من إعادة لقب الدوري الإسباني إلى خزينة ريال مدريد بعد جفاء استمر أربعة مواسم، هو ذلك الرجل الذي قلب مركز مارسيلو من ظهير دفاعي على الورق إلى جناح هجومي في أرض الملعب، هو من جعل ريال مدريد "بعبعاً" في ضربات الرأس، هو رجل الريمونتادا الأول بعد حصده 15 نقطة في الليغا في آخر 10 دقائق.

15 - @realmadriden have won 15 points in the last ten minutes of the games, the most in La Liga this season (Sevilla 11). Heroic pic.twitter.com/hHdy0Aj3Lr — OptaJose (@OptaJose) April 29, 2017

سيذكر عشاق ريال مدريد كثيراً أنّ زيدان أول من أقنع رونالدو بضرورة الغياب عن بعض المباريات، سيذكرون أن زيدان استطاع أن يشعر إيسكو وخاميس وموراتا بأدوارهم المهمة بعد أن أكلت دكة بدلاء ريال مدريد من أرجلهم، سيذكرون أنّ زيدان احتوى غضب خاميس وإيسكو ورونالدو ليحافظ على هدوء غرفة ملابس ريال مدريد.

يقال إنّ أسينسيو كان له دوراً كبيراً في فوز ريال مدريد على بايرن ميونيخ في ربع نهائي أبطال أوروبا ذهاباً 2-1، وإنّ رونالدو تغلّب على سوء أدائه كجناح هجومي عندما تحوّل إلى مهاجم صريح في الشوط الثاني ببعض المباريات، كما أنّ كروس أصبح أكثر تأثيراً بتغير مركزه من متوسط ميدان دفاعي إلى لاعب محور، لكننا ننسى أن القرار كان لزيدان وحده في اتخاذ رهاناته الخطرة.

مباراة ريال مدريد وملقا ستجعل زيدان يفرض نفسه بقوة على مستقبل ريال مدريد، وأنا أثق تماماً أنّ خسارة دوري أبطال أوروبا لن تكلف زيدان فقدان منصبه لكن خسارة ملقا ستفعل ذلك.