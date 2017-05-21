ريال مدريد و ملقا اليوم المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الإسباني ستكون طريق ريال إلى اللقب خصوصا أن نقطة واحدة تفصل رونالدو ورفاقه عن اللقب بمعزل عن نتيجة برشلونة وايبار التي تجري في الوقت نفسه.

ريال مدريد وبرشلونة هو سباق تقليدي يملك فيه زيدان الأفضلية على انريكي، فالفريق الملكي متقدم بثلاث نقاط على الكاتالوني ما يعني حاجته لنقطة لنيل اللقب 33 في الدوري والأول للمدرب الفرنسي على هذا الصعيد.

مشوار ملقا لن يكون بالسهل وهو الذي لم يخسر مع خواندي راموس على أرضه في آخر خمسة لقاءات إذ فاز بأربعة وتعادل في واحدة رغم ان تاريخ مواجهات الفريقين لصالح ريال بوضوح مع 9 انتصارات وخسارة في 15 مواجهة في الدوري.

جولة غير كل الجولات ومباراة ستبقى نتيجتها حديث الشارع الكروي حتى تحل عينا ليلة الأبطال في الثالث من يونيو.

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الأحد 21 مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة.

أين؟ يستقبل ملقا اللقاء على استاد لا روزاليدا.

أيُّ من قنوات beIN SPORTS ستنقل المباراة؟

ستكون beIN SPORTS معكم حصريا لنقل مباراة ريال مدريد وملقة بمواكبة تفصيلية حية تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء مع رسائل المراسلين وطبعا مسك الختام مع خبير التحكيم جمال الشريف لإزالة كل التباس لديكم على أي حالة جدلية.

أي قنوات تبث اللقاء ؟ يمكنكم المتابعة عبر قناة HD 3 باللغة العربية و HD 11 بالغة الإنكليزية وكذلك HD 17 باللغة الإسبانية.

متى يبدأ الاستوديو؟ ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكّة المكرّمة على HD 3 وكذلك HD 11 بالإنكليزية في نفس التوقيت.

كيف تشاهدون عبر الانترنت مباشرة؟

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

فلتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast..

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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من سيعلق على المباراة ؟

ينقل إليكم الزميل علي محمد علي مسك الختام في الدوري الإسباني من لا روزاليدا حيث تتجه انظار العالم، ومعه يكتمل رونق المشهد المتأرجح بين مدريد وكتالونيا.