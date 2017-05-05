مبابي إلى ريال مدريد !

وعنونت "ماركا" في صفحتها الأولى "يريد القدوم الى ريال" مع صورة للمهاجم البالغ 18 عاما وتحتها تعليق كتبت فيه "قال لاعب موناكو نعم لنادي الـ+ميرينغي+"، اي ريال مدريد.

ولم تكشف الصحيفة الإسبانية عن مصدر معلوماتها، لكنها أكدت "يريد اللعب للنادي الأبيض وهذه هي الرسالة التي وصلت الى ممثلي النادي الذين كانوا ايضا على اتصال بعائلته للحديث عن الانتقال".

وأشارت "ماركا" الى أن ريال يواجه منافسة شرسة على خدمات هذا المهاجم من أندية أخرى مثل باريس سان جرمان الفرنسي أو مانشستر يونايتد الإنكليزي، ما قد يجعل "الصفقة تتجاوز الـ100 مليون يورو"، محددة عدة أسباب ستدفعه الى اختبار النادي الملكي وأبرزها وجود مواطنه النجم السابق زين الدين زيدان في منصب المدرب.

وسبق لزيدان أن كشف في اذار/مارس الماضي بأن مبابي كان قريبا من الانضمام الى الفرق العمرية لريال "لكنه في النهاية انضم الى موناكو"، مضيفا "إنه لاعب جيد وما يحققه في هذا العمر يعتبر مذهلا".

وشق مبابي طريقه الى النجومية في الأشهر القليلة الأخيرة منذ أن بدأ المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الاعتماد عليه كأساسي في تشكيلة موناكو ابتداء من كانون الثاني/يناير الماضي، وهو سجل 24 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، بينها خمسة في أربع مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث وصل فريقه الى نصف النهائي (خسر الأربعاء ذهابا أمام يوفنتوس الإيطالي صفر-2 على أرضه).

وتتسع دائرة المقارنة بين مبابي ومواطنه تييري هنري لاسيما أن الأخير بدأ مسيرته في موناكو أيضا، قبل ان يحقق نجاحا واسعا في انكلترا مع أرسنال اللندني.

وهناك من يرى ضرورة لبقاء مبابي في موناكو لأن الوقت ليس ملائما لانتقاله الى ناد أوروبي كبير.

ودعت مواقع الكترونية متخصصة بكرة القدم اللاعب الى "الا يقوم بما قام به (مواطنه المهاجم انطوني) مارسيال!" الذي انتقل صيف العام 2015 الى مانشستر يونايتد وهو في التاسعة عشرة من عمره.

ويمتد عقد مبابي مع موناكو حتى حزيران/يونيو 2019، وينصب تركيزه حاليا على قيادة نادي الإمارة الى لقبه الأول في الدوري الفرنسي منذ 17 عاما، ومحاولة تعويض خسارة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يحل مع فريقه ضيفا على يوفنتوس يوم الثلاثاء.

ويسير موناكو بثبات نحو احراز لقب الدوري الفرنسي للمرة الاولى منذ 2001 اذ يتصدر الترتيب قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم بفارق 3 نقاط عن باريس سان جرمان، بطل الأعوام الأربعة والأخيرة، وفي جعبته ايضا مباراة مؤجلة يخوضها ضد سانت اتيان.