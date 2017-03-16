ما السر وراء راموستادا زيدان مع ريال مدريد؟

مازن الريس

أهداف راموس السبعة في الدوري الإسباني هذا الموسم أتت بطرق مختلفة، الأمر الذي فرض تساؤلاً مشروعاً عن اللغز الذي يقف وراء تسجيل "مدافع" لهذا الكم من الأهداف الحاسمة مع الميرنغي.

أعجبت كغيري بأهداف سيرخيو راموس، لكن التعمّق في تفاصيل طريقتها استفز فضولي كما كثيرين في معرفة سر ما بات يسمى بالـ"الراموستادا"، فالموضوع ممتد من توجيهات زيدان مدرب ريال مدريد إلى كرات الألماني كروس المرفوعة وبراعة راموس بتوجيهها إلى اشتراك جميع اللاعبين بالهدف الذي يقطفه راموس.

في الحقيقة يمكننا الحديث علمياً عن أهداف لاعب وسط إشبيلية السابق من عدة زوايا، منها ما هو ملموس (تكتيكي - تكنيكي) وآخر مخفي (نفسي - ذهني)، ولنبتعد عن التعقيد سنتناول العاملين الملموسين فقط.

تكتيك زيدان (العامل الخططي)

اعتبار أهداف راموس تابع للحظ فقط، يعدّ إهانة لمهنة التدريب بحد ذاته، حيث تثبت الإعادات المتتالية لـ"الراموستادا" أنّ ما يشاهده المشجع ناتج عن عمل تكتيكي كبير أعده زيدان لأسابيع ودرب عليه لاعبيه لأشهر.

الثعلب الفرنسي أراد الاستفادة من قوة راموس بضربات الرأس فوظّف فريقه كاملاً لتفعيل هذه الإيجابية، فالإعادات التلفزيونية تكشف عدة نقاط أهمها:

1 - جري لاعبي ريال بغالبية الركلات الثابتة إلى اتجاهات متفرقة.

2 – هناك تقاطعات بين اللاعبين لخلخلة تمركز المنافسين.

3 - تحركات اللاعبين تكون بخطط مختلفة، وأحياناً يظهر حجز رونالدو مثلاً للمدافع الذي يراقب راموس لإراحته للتسجيل أو العكس.

النقاط الثلاث هدفها ترك مساحة للاعب الذي ستصله الكرة، وما ننساه عادة هو أن معظم ركلات ريال مدريد الثابتة فشلت في الوصول إلى مبتغاها (رأس راموس) لكن النجاح بواحدة قد يغيّر سير مباراة أو نقاطها وهذا ما يحدث الآن، وقد تدرب عليه لاعبي ريال مدريد جيداً، حتى أنّ الخطة قد تكون مبنية على استهداف البرتغالي رونالدو أو الويلزي بيل لتشتيت تحركات المنافسين وتركيزهم خلال اللقاء.

تكنيكياً (أسلوب أداء حركة راموس)

أهداف راموس من الناحية التكنيكية تبدأ بتحركه على شكل قوس أو الوقوف في منطقة التسلل بانتظار كسرها من قبل أحد المنافسيين كما حدث أمام برشلونة.

ويتضح تركيز سيرخيو على الارتقاء إلى الأمام وليس للأعلى، بعد الجري بخطوات سريعة متقاربة تساعده على خلق الارتقاء اللازم للوصول إلى الكرة وضربها بقوة، فمعظم رأسيات راموس تكون قوية وموجهة وهذا ناتج عن اندفاعه إلى الأمام وذكائه في توجيه الكرة التي تفاجئ المدافعين وحراس المرمى.

زيدان يتطور

تسجيل هدف مخطط له من ركلة ثابتة يعدّ أحد أصعب طرق الوصول إلى شباك المنافسين نظراً لاستعدادهم الكامل للخطورة المتوقعة، وهذه الجزئية نجح بها زيدان إلى حدّ كبير وجعلت ريال مدريد أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف من ضربات رأس في الدوريات الكبرى، حتى أنّ ريال (علمياً) يمكنه التسجيل بذات الطريقة في غياب راموس.

هذه الميزة التي وظفتها براعة راموس ستضاف إلى سيرة زيدان الذاتية كمدرب مما يعني سيره بالطريق الصحيح ليكون أحد أبرز مدربي كرة القدم في السنوات القادمة.