ماسكيرانو يزور الشباك للمرة الأولى بقميص برشلونة

بمواجهة أوساسونا اليوم، خاض ماسكيرانو 195 مباراة مع برشلونة، ولم ينجح في زيارة شباك المنافسين طيلة السنوات الماضية، لكنه وضع حداً لهذا الصيام الطويل عن التسجيل بعد أن أهداه زميله الكرواتي إيفان راكيتيتش فرصة تسجيل ركلة الجزاء التي حصل عليها دينيس سواريز.

وحسم برشلونة المواجهة بنتيجة 7-1 بفضل ثنائيات ميسي وألكاسير وأندريه غوميش وهدف ماسكيرانو.