وسجل أهداف ليفانتي كل من الغاني إيمانويل بواتينغ (9 و31 و49) والمقدوني إينيس بردهي (46 و56) فيما سجل كل من البرازيلي كوتينيو (38 و59 و64) والأوروغوياني لويس سواريز من ركلة جزاء (71) أهداف برشلونة.

وتعرض برشلونة لأول هزيمة هذا الموسم في الليغا.

ويحتل برشلونة، بطل الليغا، المركز الأول برصيد 90 نقطة فيما يأتي ليفانتي في المركز 15 برصيد 46 نقطة.

وفي مباراة أخرى، فاز إسبانيول على ملقا 4-1.

وقائع مباراة ليفانتي وبرشلونة:

نهاية المباراة بهزيمة برشلونة خارج أرضه أمام ليفانتي 4-5.

90: بغرابة كبيرة روبن يضيع فرصة الهدف السادس على ليفانتي

71: سواريز يسجل الهدف الرابع لفريق برشلونة من ركلة جزاء (النتيجة 5-4 لفريق ليفانتي)

64: هاتريك كوتينيو الأول مع برشلونة، ليفانتي يتقدم 5-3

59: البرازيلي كوتينيو يسجل هدفه الشخصي الثاني والثاني لفريقه في المباراة

56: المقدوني بردهي يسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه

50: هاتريك الغاني بواتينغ في شباك برشلونة (4-1)

46: المقدوني بردهي يسجل الهدف الثالث لفريق ليفانتي (3-1)

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفانتي على برشلونة بهدفين لواحد

38: كوتينيو يقلص الفارق بتصويبة قوية (2-1)

31: بواتينغ يضيف الهدف الثاني لفريق ليفانتي (2-صفر)

12: المقدوني بردهي كاد أن يضيف الثاني

09: الغاني إيمانويل بواتينغ يفتتح التسجيل (1-صفر)

بداية مباراة ليفانتي وضيفه برشلونة، بطل الليغا.

التشكيلة الأساسية لفريق برشلونة

التشكيلة الأساسية لفريق ليفانتي