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كأس العالم روسيا FIFA 2018
الدوري الإسباني

لوبيتيغي مدربا لريال مدريد بعد مونديال 2018

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أعلن نادي ريال مدريد الاسباني الثلاثاء ان المدرب الحالي للمنتخب الوطني جولن لوبيتيغي، سيتولى الاشراف على جهازه الفني بعد قيادته المنتخب في نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2018.

وأكد النادي في بيان ان "جولين لوبيتيغي سيكون مدرب الفريق الأول في المواسم الثلاثة المقبلة"، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان الذي أعلن قبل نحو أسبوعين رحيله عن الفريق بعدما قاده لثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا. ويشكل تعيين لوبيتيغي الذي يتولى تدريب اسبانيا منذ عامين، مفاجأة لكونه مدد في أيار/مايو الماضي عقده مع الاتحاد المحلي.
                  
                  
 

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