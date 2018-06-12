لوبيتيغي مدربا لريال مدريد بعد مونديال 2018

وأكد النادي في بيان ان "جولين لوبيتيغي سيكون مدرب الفريق الأول في المواسم الثلاثة المقبلة"، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان الذي أعلن قبل نحو أسبوعين رحيله عن الفريق بعدما قاده لثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا. ويشكل تعيين لوبيتيغي الذي يتولى تدريب اسبانيا منذ عامين، مفاجأة لكونه مدد في أيار/مايو الماضي عقده مع الاتحاد المحلي.





