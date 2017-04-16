لقاء فالنسيا وإشبيلية ينتهي بالتعادل

ورفع إشبيلية رصيده إلى 62 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد الثالث الذي تغلب على أوساسونا 3-صفر السبت.

وتشارك الفرق الثلاثة الأولى مباشرة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين يخوض الرابع الملحق المؤهل إليها.

وبات رصيد فالنسيا 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفاز ريال بيتيس على ضيفه إيبار بهدفين للفرنسي جوناس يوناس مارتن (2) وداني سيبايوس (89)، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر.



وصعبت الخسارة موقف إيبار في انتزاع احدى بطاقتي المشاركة في بطولة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، بعد أن توقف رصيده عند 50 نقطة في المركز الثامن.